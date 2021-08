De todas as dores que você pode sentir, com certeza, aquelas nas costas são as mais comuns. Claro, o primeiro motivo é o estilo de vida sedentário. Passar horas no escritório para trabalhar ou estudar tem efeitos negativos em nosso corpo. Infelizmente, gastamos muito tempo em nossas rotinas.

Além disso, mesmo um pequeno esforço pode causar dores nas costas. Vamos pensar quando estamos carregando cargas um pouco pesadas, como sacolas de compras ou potes de barro. Aqui não é preciso muito para ficar preso. Poucas pessoas sabem que fazer exercícios simples confortavelmente em casa é o suficiente para prevenir dores nas costas

Onde precisamos trabalhar

Certamente, vemos que quem tem um físico melhor sofre menos com essas doenças. Claro, a idade também tem um efeito. Mas vamos nos concentrar no primeiro ponto.

O que precisamos fazer é fortalecer os músculos envolvidos no esforço das costas. Há muito mais, mas hoje vamos nos concentrar na região lombar. Freqüentemente, esses músculos são afetados pela dor e desconforto usuais. Muitas vezes, essas cólicas podem se resolver por meio dos exercícios que vimos nelas Este artigo.

É sempre melhor prevenir do que remediar. Vamos ver, então, o que podemos fazer.

Um simples exercício que você pode fazer confortavelmente em casa é o suficiente para prevenir dores nas costas

Fazendo esses movimentos, fortaleceremos os músculos da região lombar. O que precisamos é apenas de um tapete para nos apoiarmos. Vamos deitar no chão, de bruços. Os braços são estendidos para a frente, a cabeça e as pernas também.

A partir desta posição, deitado no chão, devemos fazer um ligeiro movimento. Puxamos os braços, pernas e tronco, mantendo o beijinho na Terra. Sem se esforçar muito no início. Ficamos assim por 3 segundos e voltamos ao chão.

Repita o movimento cerca de dez vezes e pare por um minuto. Este exercício nos permite treinar os músculos da região lombar. Vamos torná-los mais fortes e menos sujeitos à dor.