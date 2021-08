(por Elisabetta Stefanelli) (ANSA) – Roma, 01 de agosto – Ilusão de ótica e ciência, sutileza de técnica e design, perplexidade filosófica e clareza de representação, reprodução de paisagens e a impressão de que nada é como o vemos.



Mais de 200 obras e suas obras mais representativas, como Mão com esfera refletora (1935), Vínculo de união (1956), Metamorfose II (1939), Dia e Noite (1938) e a série Emblemata, estão na galeria “ Escher ”, dedicado ao grande artista gráfico, que será hospedado no Palazzo Ducale de Gênova de 9 de setembro a 20 de fevereiro de 2022. Oito seções tratam não só de sua produção artística completa e abrangente como nunca antes, mas também de sua técnica e filosófica pensamento e capacidade de apuração de fatos e representação tornando-o um dos artistas mais próximos do mundo da ciência. O que torna Moritz Cornelis Escher tão único influenciou fortemente sua falta de medo de eclipses.



Portanto, no contexto de Gênova, também existem salas imersivas inéditas e estruturas impossíveis que podem ser comparadas às obras de grandes artistas visionários do calibre de Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) e Victor Vasarelli (1906-1997).



Com cerca de 200 obras no total, a mostra está dividida em 8 secções: Inícios; Itália; mosaico. o turno; Space Structure Engineering Paradoxes Works encomendada por Eschermania.



Uma ênfase particular é colocada no relacionamento de Escher com a Itália. Sua formação não teria sido completa se não fosse pela residência que completou a persona do artista e lhe proporcionou suas primeiras oportunidades de emprego, como sua primeira mostra individual em Siena em 1923 e a criação de Emblemata (tudo em exibição) foi um livreto de logotipos ilustrados, elaborado com o grande historiador da arte holandês Godfredus Johannes Hogwerf, seu amigo e fã. Em particular, o artista inspira-se nas paisagens e na contemplação da natureza impregnada da história do país que percorreu de longe: de Abruzzo à Campânia, da Calábria sem esquecer as cidades e, em particular, Roma, onde se instalou. A primeira seção, dedicada aos primórdios e ao período holandês, aos esforços de um jovem artista que luta contra a oposição de seu pai que quer que ele seja um engenheiro, é decorada com uma série completa de seis xilogravuras dos Dias da Criação, entre dezembro 1925 e março de 1926, que representam os seis dias da Criação, conforme descritos na Bíblia, que raramente podem ser totalmente admirados. Em suas seções, a exposição explora todo o técnico, como a tesselação, e o filosófico, como a parte transformadora da obra de Eschel. Além de investigar sua capacidade de romper a realidade em suas profundezas, por meio da análise da “estrutura do espaço” e da aplicação visual dos “paradoxos geométricos”, aos quais as outras duas seções se dedicam. Aqui estão expostos Cascata, Belvedere, Salendo e Scendo inspirados em Tribarra, o triângulo impossível feito pelo matemático e físico Sir Roger Penrose, com algumas gravuras da série Carceri de Giovanni Battista Piranesi (1720-1778). Por fim, depois da parte dedicada às obras encomendadas, a exposição termina com uma justa homenagem a Eschermania porque é inegável que se trata de um artista que se tornou um culto de secções, jogos e experiências que permitem entrar no mundo maravilhoso. de Escher como heróis, ou seja, medindo-se ativamente contra a perspectiva e os paradoxos geométricos e formativos que o grande artista colocou em suas obras. (lidar com).