Coldiretti Asti responde a notícias falsas sobre nutrição e saúde começando com a ciência

Está em andamento a segunda edição dos cursos formativos/informativos sobre os temas “Alimentação e Saúde” ministrados pelo nutricionista e nutricionista clínico Professor Giorgio Calabrese, com base em um projeto da Federação da Província de Coldiretti Asti.

Quatro reuniões matinais (das 9 às 12) na presença de credenciais de imprensa válidas e PCTO para alunos do ensino médio de Asti, organizadas e patrocinadas pela Associação de Médicos e Dentistas da Província de Asti.

Começa na sexta-feira, dia 17 de fevereiro, com o tema “Agricultura, Alimentação e Saúde – Ameaças de Alimentos Sintéticos e Impacto na Saúde Humana – Nutriscore/Nutrinform”.

O seguinte tema será discutido na sexta-feira, 3 de março: “A cadeia curta de suprimentos e a dieta mediterrânea, patrimônio da UNESCO entre as tendências e a ciência. Características qualitativas e valores nutricionais benéficos para a saúde humana, bem como para o meio ambiente”.

Também no mês de março, sexta-feira, 17, o tema será: “Alimentação e saúde: alimentos que fazem bem para o psiquismo e para quem se exercita. Comida, bebida e juventude: desde quando e por quê”.

Prazo final, sexta-feira, 21 de abril, para falar sobre: ​​”Alimentos e saúde. Ingestão dietética em diferentes faixas etárias. Alimentos e bebidas, coração e diabetes. kmZero Farmers Markets.”

Todas as reuniões acontecerão no Campagna Amica Farmer’s Market no Corso Alessandria 271 em Asti. Em caso de overbooking, os alunos terão a oportunidade de continuar remotamente de suas salas de aula/salas de aula.

“Falar cientificamente sobre nutrição e saúde a partir das matérias-primas da agricultura é ter plena consciência e precisão de como os alimentos se traduzem em nosso corpo, para garantir, ou não, uma vida saudável em relação ao nosso bem-estar e ao do meio ambiente – explica o professor Calabrese.

“Numa época em que os principais alimentos da dieta mediterrânea, um Patrimônio Mundial da UNESCO, correm o risco de serem retirados de nossas mesas por políticas irracionais e superficiais, Coldiretti não pode ficar indiferente – continua o presidente da Coldiretti Asti, Marco Reggio.

Coldiretti Asti responde à introdução de alimentos sintéticos cultivados em laboratório e aos rótulos enganosos afixados nas garrafas de vinho, bem como à quantidade de notícias falsas que alimentam o apetite da ignorância, partindo de princípios e fundamentos científicos, bem como do altíssimo preparação/experiência do professor Calabrese, um dos maiores expoentes e assessores internacionais sobre o assunto – garante o diretor da Coldiretti Asti Diego Furia.

A participação nos cursos é gratuita até ao preenchimento de todas as vagas disponíveis. Para jornalistas: cadastre-se diretamente na plataforma Treinamento de jornalistas. Para escolas interessadas e público em geral, escreva para [email protected] e aguarde a confirmação do credenciamento.