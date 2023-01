A academia, os valentões, o medo de ser julgado e ridicularizado

Eo sistema Uma forma específica de medo de academia (Não é sobre cansaço), que é muito comum mas pouco se fala sobre isso.

Bullies de academia, o medo de ser julgado na academia

é um Uma forma de ansiedade que ocorre quando você tem que se exercitar com outras pessoas. A razão está em Medo de ser julgado e ridicularizado Porque não estamos à altura daqueles que nos rodeiam e que são sempre obviamente melhores do que nós.

Um fenômeno mais frequente do que parece

Esse fenômeno é muito frequente e o termo que o descreve não é apenas mídia social. da plataforma de digitalização configuradoa plataforma de fitness americana, foi demonstrado que muitas pessoas sofrem com isso, Por medo de serem julgados pelos outros, evitam ir à academia.

Para as mulheres é uma pena, para os homens é uma competição

Significativamente mais presente em mulheres, para 65%A timidez na academia se desenvolve de várias maneiras. O maior medo é ser julgada pelo corpo e, portanto, não estar em forma ou se sentir mal com roupas esportivas que costumam ser muito quentes.

Além disso, recém registrado medo de Não sei usar o equipamento Baseado em Não fazer os exercícios corretamente. Homensem vez de, Eles não sentiriam medo, a menos que outros homens estivessem olhando para eles. Eles entrarão em uma espécie de competição com este último.

Academia, um limite que pode ser ultrapassado

No entanto, às vezes a intimidação da academia é um limite real e tangível que, para alguns, pode ser tão forte que impede as pessoas de se inscreverem na academia ou de praticar esportes. superar esse medoNo entanto, os especialistas dão alguns conselhos. Começando pelo primeiro e sempre e para todos: Ninguém se importa com o que você faz.

Dicas úteis

Dito isso, por exemplo, Participar de uma academia que não esteja muito lotada pode ajudar E encontre um lugar onde você se sinta confortável. também pode servir Escolha horários de curso menos lotadosou até mesmo tentar começar a treinar em casa.

Entre as recomendações, há também “Construa um hábito de ginásticaIsso significa não começar a sessão de treinamento mais exigente imediatamente, mas talvez nos primeiros dias, faça alguns alongamentos, tome um banho e saia.

Se eles os amam Atividades em grupo, inscreva-se para aulas regularesonde as pessoas são quase sempre as mesmas pode aliviar a sensação de ser julgado.

Até agora Aprenda sobre os movimentos e tire suas dúvidas com os treinadoresPeça ajuda sempre que precisar, sem medo da inexperiência. No entanto, receber suporte é definitivamente melhor do que tentar sozinho sem sucesso. no final, Também é importante comemorar cada vitória, mesmo o menor, para superar todo medo e hesitação. Cada nova vitória na superação de pequenos limites dará cada vez mais prazer, até que os medos desapareçam, pelo menos os maiores.

