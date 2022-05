Você sofre de síndrome do intestino irritável? Aqui está o que você nunca deve comer

A síndrome do intestino irritável é algo que une muitas pessoas, e é por isso que temos que prestar muita atenção ao que colocamos na mesa.

A seleção cuidadosa dos alimentos é o primeiro negócio que desfrutamos todos os dias para nós mesmos e para as pessoas de nossa parte, escolha cuidadosamente o menu no qual baseamos nossa dieta, o que permite um cuidado detalhado de nossa saúde também em vista da prevenção de muitas doenças .

Além disso, esse tratamento deve ser realizado de forma mais segmentar se ao longo do tempo sentirmos desconfortos como os relacionados à Síndrome do Intestino Irritável. Nesse sentido, da lista de compras há alimentos que devem ser retirados permanentemente (ou quase).

Quais são os sintomas da síndrome do intestino irritável?

Deve-se notar que IBS se adapta a uma série de sintomas que surgem como resultado Alteração na motilidade e/ou sensibilidade visceral. De fato, entre os sintomas mais comuns encontramos inchaço, dor e/ou inchaço abdominal, cólicas estomacais, constipação e finalmente diarreia. Estes últimos sintomas podem ocorrer simultaneamente.

Com base nesse motivo, a escolha dos alimentos e o cuidado minucioso da dieta torna-se muito importante, sendo aconselhável entrar em contato com um nutricionista. De qualquer forma, tudo pode começar com alguns passos simples, que eliminam ou reduzem significativamente a ingestão de vários alimentos, como no caso do repolho.

Por que limitar sua ingestão de repolho?

Vários estudos científicos têm demonstrado que existe uma relação entre Síndrome do intestino irritável repolho. De fato, em casos de irritação do cólon, esse tipo de vegetal pode causar inchaço, dor abdominal e diarreia em caso de excesso, por isso é bom limitar sua presença em nossa dieta.

De qualquer forma, é bom lembrar que o repolho é ao mesmo tempo um alimento rico Vitamina K É, portanto, ideal para quem está em terapia anticoagulante, mas sempre atento às doses diárias – eles devem limitar sua ingestão a um máximo de uma xícara por dia.

