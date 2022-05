Juventus, a bandeira não é uma opinião – Corriere.it

O médio da Juventus afirma-se como um dos peões mais valiosos para chegar à final

Entre os heróis da jornada Sub 16 da Juventus encontramos Michele Scienza, um dos peões mais valiosos do tabuleiro de xadrez de Piero Panzanaro. No jogo de 3 a 0 para os bianconeri em Sassuolo, no jogo de volta das quartas de final, o meio-campista foi aplaudido por todos ao assinar o segundo gol que marcou o placar. 51′ quando a bandeira inicia uma reinicialização relâmpago, ele pede e começa a ir e vir com Ngana antes de derrotar o defensor extremo preto e verde. Apenas a versão mais recente da última longa série de jogos que o jogador jogou em um nível muito alto. A bandeira, aliás, se tornou protagonista de muitos dos gols da Juventus durante a temporada regular e chegou a marcar 7 gols, quatro gols a menos que Biliboc e Finocchiaro, aproveitando seu papel puramente ofensivo. O mestre do meio-campo, o vice de gols e uma excelente visão de jogo, essas são as características que fazem do jogador uma real perspectiva para o futuro, mas acima de tudo, para o presente ao vencer a final em campo.