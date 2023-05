Ficar sempre magro? Um futuro medicamento que pode tornar isso possível: estudo

A medicina pode nos tornar magros mesmo comendo muito. Graças ao estudo, isso será possível em breve.

O metabolismo de cada pessoa é único e determina como o corpo processa os alimentos. Quem tem um metabolismo mais rápido realmente pode Queime calorias extras com mais facilidade do que aqueles que o têm mais lento. Além disso, existem outros fatores que podem influenciá-la, como hereditariedade, estilo de vida, idade e saúde geral.

Por enquanto Alguns podem realmente comer o que quiserem Sem ganhar peso, é importante para a maioria de nós comer uma dieta balanceada e fazer exercícios regularmente para manter um peso ideal e uma saúde geral. Graças a um estudo, agora podemos entender por que os carboidratos nos engordam.

O que a pesquisa descobriu sobre as causas da obesidade

Um estudo recente da Universidade de Pisa identificou uma solução potencial para o metabolismo de carboidratos, que está na genética e na a capacidade do nosso corpo de produção glp1. Esse hormônio ajuda a queimar os carboidratos que comemos e diz ao pâncreas para produzir mais insulina para queimá-los e removê-los do sangue. Esta pesquisa pode levar a uma droga que funciona no metabolismo de carboidratos e não nos engordará mais.

Paolo Biaggi, autor sênior do estudo e professor de bioengenharia do Departamento de Engenharia da Informação da Universidade de Pisa, explica que, se os carboidratos se acumulam no sangue, Pode ser prejudicial à saúde. A pesquisa realizada pela Universidade de Pisa se concentrou na causa do ganho de peso e na compreensão de como algumas pessoas conseguem manter um peso estável apesar de Comer uma dieta de alto teor calórico.

O princípio do experimento de Piaggi é comer aprox. 4 mil calorias em 24 horasatravés de uma dieta rica em carboidratos (75% de carboidratos) com o objetivo Ênfase no metabolismo E analisar quaisquer diferenças entre as pessoas na forma como administram esse excedente calórico. Pode-se pensar nessa situação como uma espécie de almoço de Natal, mas não é uma prática cotidiana.

Estamos tentando entender como o metabolismo de cada indivíduo reage à ingestão de carboidratos e como essa reação pode diferir de pessoa para pessoa. O estudo determinou que os níveis do hormônio GLP1 podem ser um fator importante na A capacidade de eliminar carboidratos.

Graças a este estudo, será possível recomendar uma dieta específica para um metabolismo específico e combater a obesidade. Na verdade, cada indivíduo reage de forma diferente Para cada dieta e que existem aqueles que tendem mais a queimar carboidratos e aqueles que preferem gorduras.