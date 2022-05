Inventou os menores robôs ambulantes remotos do mundo

Os engenheiros da Northwestern University conseguiram Crie um robô do tamanho de um centavo em forma de caranguejo. É o primeiro menor robô ambulante controlado remotamente do mundo, e esses minúsculos caranguejos, tomando forma, são capazes de Dobrar, torcer, rastejar, andar e até pular. A equipe também criou robôs de tamanho milimétrico que se assemelham a grilos, minhocas e grilos.

Embora a pesquisa ainda esteja em seus estágios iniciais, espera-se que essa tecnologia seja útil Abordando o desenvolvimento de pequenos robôs capazes de realizar trabalhos práticos em espaços confinados. O robô não funciona com máquinas, encanamentos ou sistemas elétricos. Seu ponto forte é, sem dúvida, Flexibilidade e flexibilidade do corpo.

Science, os menores robôs ambulantes de controle remoto do mundo

Os pesquisadores costumavam construí-lo Material de liga de memória de formaQue, quando aquecido, se transforma na forma que lembra. Neste caso, use Varredura do feixe de laser para aquecer o robô em diferentes partes do corpo. Uma vez resfriado, uma fina camada de vidro devolve o componente distorcido da estrutura à sua forma original. Quando o calor é aplicado repetidamente em uma determinada sequência, Os caranguejos eram capazes de se mover, de forma semelhante à forma como os humanos dobram e endireitam as pernas para andar.

robôs O excitante campo de pesquisa e desenvolvimento de micro-robôs é um tópico interessante para exploração acadêmica. Podemos imaginar robôs de precisão como agentes de reparo ou montagem de estruturas ou pequenas máquinas na indústria ou como assistentes cirúrgicos para remover artérias obstruídas, a fim de Parar o sangramento interno ou eliminar tumoresTudo em procedimentos inovadores e minimamente invasivos. A tecnologia também permite uma variedade de modos de movimento controlados Ele pode andar a uma velocidade média de metade do comprimento do seu corpo por segundo. É muito difícil conseguir isso em escalas tão pequenas de robôs terrestres.

O movimento é gerado quando o robô passa de um estágio para outro: de uma forma distorcida para uma forma recuperada e vice-versa. O laser não apenas ativa o robô à distância, mas a direção de varredura do laser também determina a direção de seu movimento. Para fazer isso, os pesquisadores criaram antecedentes planos e planos para as construções de caranguejo em movimento. Um processo de deformação controlada ocorre quando o substrato tensionado é afrouxado, Isso faz com que o câncer apareça em formações tridimensionais precisamente definidas.

Crédito de doutorado: Apenas Android