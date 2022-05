“Festivais de verão de oradores notáveis”

Em 26 de maio, o total de casos confirmados varicela Havia 257 pessoas e cerca de 120 suspeitos. Mas a “situação está evoluindo rapidamente” e a OMS prevê que os casos identificados “aumentarão à medida que a vigilância se expandir para países não endêmicos, bem como para países conhecidos como endêmicos e que não relataram casos recentemente”, observa em nota. . Epidemiologistas britânicos alertam sobre comportamentos e atitudes que favorecem o contágio: Festivais de música, especialmente no verão, podem ser ocorrências muito comuns de varíola.

O Reino Unido confirmou 106 casos e as autoridades de saúde pública dizem que os números continuam aumentando. Will Nutland, da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, disse ao Mail Online que estava preocupado com a propagação do vírus durante os festivais: Fale. contatos sexuais. Durante um webinar para a comunidade LGBTQ+ sobre os perigos da varíola, um médico alertou que ela pode se espalhar para o Mighty Hoopla, um festival de dois dias que acontecerá na próxima sexta e sábado em Brockwell Park, sul de Londres. “Vai atrair muitos gays”, disse ele ao Sunday Telegraph. No início de maio, Hans Kluge, diretor regional da OMS para a Europa, disse estar preocupado com “reuniões de massa, festivais e festas”, que poderiam acelerar as transmissões: os casos identificados poderiam estar ligados a “atividades sexuais”. Uma tese com a qual Matteo Prochaska, epidemiologista da Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido, não concorda totalmente, que afirma que a varíola pode se espalhar não apenas pelo contato físico, mas também por objetos usados ​​por uma pessoa infectada, como talheres ou roupas. Enquanto isso, um grupo consultivo científico do governo britânico solicitou que hamsters, coelhos e outros roedores domésticos pertencentes a pacientes infectados fiquem em quarentena por três semanas. O Human Infection and Risk Monitoring Group (Hairs) argumenta que esses animais têm um risco aumentado de contrair o vírus e podem espalhá-lo para animais selvagens. Nesse caso, a doença se torna endêmica e difícil de erradicar, como em partes da África Ocidental e Central. Especialistas alertam que ouriços, ratos, camundongos, esquilos, coelhos e coelhos serão os primeiros a pegar a infecção se a varíola se espalhar entre animais selvagens na Grã-Bretanha.

a vacina

Os médicos estão confiantes de que a epidemia de varíola não crescerá tanto quanto a Covid: “O risco para o público permanece baixo”, afirmam. Imvanex é oferecido a casos confirmados e contatos próximos para reduzir a propagação da doença. A estratégia, conhecida como vacinação circular, foi usada em surtos anteriores de varíola e também está sendo implementada em vários países europeus. Então, no momento, o vírus causa doença que não tem consequências graves, mesmo que não haja tratamentos específicos. Maria Rita Gismondo, diretora do Laboratório de Microbiologia Clínica, Virologia e Diagnóstico de Emergências Vitais do Hospital Sacco em Milão, isolou há três dias o “vírus da varíola” responsável pela atual epidemia na Europa. Monkeypox se manifesta de uma forma não grave que “não ameaça matar – ele observa – exceto em casos muito raros para pessoas frágeis ou imunocomprometidas”. Os sintomas são bolhas dolorosas e dor de cabeça “alguns têm temperatura alta por um dia ou dois, outros têm”. Mas neste momento “não existe uma molécula direcionada contra este vírus, mesmo que alguns medicamentos antivirais demonstrem boa atividade”, continuou Gismondo, salientando que agora “poderemos testar novas moléculas que podem ser eficazes na prevenção de doenças”. O que é imputável a Sacco “refere-se a pessoas que participaram de um evento nas Canárias ou residentes em países europeus, e que, ao retornarem das Ilhas Canárias, tiveram contato próximo com essas pessoas, especialmente de natureza sexual”. Um cenário semelhante ao proposto por Spallanzani de Roma também, falando de um vírus “pan-europeu” ligado a surtos em diferentes países – há mais de 200 casos no mundo, principalmente na Europa – especificamente, com as Ilhas Canárias. “O que nos tranquiliza – conclui Gismondo – é saber de onde veio essa infecção, com um grupo muito específico. Se pudermos informar bem as pessoas em risco e as pessoas que têm contatos próximos, podemos definitivamente reduzir a situação”.