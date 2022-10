O amor pela ciência nas aulas da Università de Montferrato

O objetivo das aulas dedicadas às ciências apresentadas no novo programa da Unidade Casale Monferrato é manter o amor por esses assuntos, indispensáveis ​​para a compreensão do mundo e do progresso da humanidade.

Ele relembra os ensinamentos do filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau, educador que iniciou sua carreira com a publicação de um Discurso sobre a ciência e as artes, que em 1750 venceu um concurso promovido pela Académie Dijon.

De fato, Rousseau argumentou que não era importante ensinar ciências para poder dar gosto por esses assuntos. Assim, o professor Paolo Volpi, que acaba de contar os segredos do sistema solar e do nosso planeta na primeira lição de sua trajetória, continuará até maio mostrando, entre outras coisas, as características dos vulcões e a deriva dos continentes.

Um encontro particularmente importante será aquele dedicado à água, um recurso nunca antes visto como tão precioso para nós depois da seca que atingiu a Itália e a Europa nos meses que se passaram. O tema da água apresentará a lição final sobre a fotossíntese da clorofila, processo essencial para as plantas, que estão intimamente relacionadas a esse elemento como todos os seres vivos do planeta.

Em suas palestras, o professor Volpi trata de conceitos complexos com muita simplicidade, desde as distâncias entre as estrelas até as fórmulas químicas que deram origem à vida.

Não menos importantes são os encontros marcados com o professor Giovanni Plistre, professor de física. No dia 20 de outubro, iniciou o curso com uma palestra sobre “A Lei da Gravitação Universal”. As aulas de física do professor Plasteri nos lembram que o conhecimento é sempre fonte de enriquecimento pessoal e grande prazer. Como ele mesmo escreveu em sua apresentação do curso: “Nas ciências matemáticas e físicas, o instrumento que percebe a beleza por excelência é o das leis complexas no perfeito equilíbrio da equação”. Na verdade, suas aulas giram em torno de alguns exemplos de leis físicas, cujas equações definem as seções básicas da visão de mundo.

A primeira diz respeito à “lei da gravitação universal”, enquanto em novembro e janeiro o professor Blastery abordará as ondas gravitacionais e o Princípio da Incerteza de Heisenberg. As inscrições continuam abertas: todas as informações estão no site www.unitrecasale.it.