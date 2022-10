5 países envolvidos, os casos vão aumentar

nova versão de COVID-19 Chegou à Europa e espera-se que se torne a raça dominante em meados de novembro. Isso foi escrito por uma atualização epidemiológica publicada hoje antes Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças.

Isto é o Variante BQ.1 Sua circulação foi revelada na semana de 2 a 8 de outubro. A nova variante já está se espalhando por quase toda a Europa e espera-se que se torne a cepa dominante em meados de novembro, início de dezembro de 2022.

Mas o que se sabe sobre essa nova alternativa? Você precisa se preocupar? Aqui está o que se sabe sobre isso e quais países estão envolvidos.

A variante BQ.1 é capaz de evadir a resposta imune

o novo Sub-rácio da variável Covid BQ.1 De acordo com as amostras recolhidas, já é encontrado em muitos países da União Europeia, incluindo Itália. Em particular, 5 países têm a maior porcentagem de positivos para a nova fórmula. A França é a mais afetada com 19%, depois a Bélgica com 9%, a Irlanda com 7% e os Países Baixos com 6%. O quinto país é a Itália com 5% dos infectados.

As projeções do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças indicam que dentro de cerca de um mês esta cepa se tornará a cepa dominante na Europa a eliminar as variantes circulantes do Omicron.

Mas o que se sabe sobre essa nova alternativa? É mais perigoso? De acordo com estudos preliminares de laboratório realizados na Ásia, BQ.1 Teria a capacidade de evadir a resposta imune gerada pelas vacinas em grande forma. No entanto, com base nos dados ainda disponíveis, não há evidências de que a variante BQ.1 esteja associada a um grau mais alto de gravidade da infecção do que as variantes anteriores do Omicron.

Portanto, por enquanto, você não precisa se preocupar com a disseminação desse novo tipo que pode ser mais contagioso, mas ao mesmo tempo não mais perigoso que o Omicron, causando sintomas leves e curáveis ​​em poucos dias.

O Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças pede aos países que estejam vigilantes

No entanto, o Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças não pretende baixar a guarda e pediu aos Estados membros que compartilhem as informações que possuem para avaliações de risco nas próximas semanas.

“Os países devem permanecer atentos aos sinais de socorro e à publicação do BQ.1 e manter testes sensíveis e representativos” – disse a diretora do centro, Andrea Ammon.

Os idosos são considerados de maior risco e outros indicadores de risco, como hospitalização e mortalidade, precisarão de mais monitoramento. Os países devem continuar monitorando suas taxas de casos de Covid-19, principalmente em pessoas com 65 anos ou mais. Indicadores de risco como internação, internação em UTI, recrutamento e mortalidade também devem ser monitorados.” palavras de Amon.

A prioridade deve continuar a ser dada às vacinas, especialmente para os frágeis e idosos, com doses de reforço adicionais. Para todos os outros, a extensão . é atualmente recomendada, mas não obrigatória Quarta dose.