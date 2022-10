Gênova, ao pôr do sol, a ciência faz uma apresentação no Palazzo Ducale – Primocanale.it

Gênova – Quando o sol se põe e em total austeridade que exige economia de energia todas as noites, das 18h30 às 23h, a Piazza Matteotti apaga as luzes da rua para dar lugar às luzes fracas e às cores da física: Uma exibição de luzes, formas e sons transforma a fachada do edifício em um acelerador de partículas. As partículas emergem em sua corrida a velocidades inimagináveis, até colidirem em colisões de alta energia das quais surgem novas fontes de partículas. Entre esses ninhos Bóson de Higgs Para começar o nome não diz nada, mas na verdade a partícula que deu massa às partículas elementares, um momento após a origem do universo.

O evento proposto do Festival de Ciências de 20 de outubro a 1 de novembro Faz parte das comemorações dos dez anos desde a descoberta do bóson de Higgs, que foi anunciada em 4 de julho de 2012 no CERN.

A descoberta, que foi premiada em 2013 com o Prêmio Nobel para os físicos que desenvolveram a teoria do bóson, Ele ajudou a unificar a teoria que descreve as partículas elementares e suas interações, o Modelo Padrão. Para atingir esse objetivo, foi necessário construir instrumentos enormes e altamente avançados, como aceleradores de partículas, com os quais prótons de altíssimas energias giram e colidem, e detectores de partículas, que “fotografam” essas colisões. Um projeto científico só pode ser criado graças ao empenho de dezenas de países, centenas de instituições científicas e milhares de pessoas.

Itália, graças à coordenação do Instituto Nacional de Física Nuclear (IN .).FN), em descoberta através do trabalho de sua comunidade e da contribuição de empresas que desenvolveram tecnologias de ponta personalizadas.

(Mapeamento por Luca Agnani Studio e Instituto Nacional de Física Nuclear com apoio da ASG Superconductors)