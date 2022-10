Câncer de mama aos 27 anos e mastectomia dupla

Carbonera – A luta contra o . Câncer de mama com apenas 27 anos. E agora, depois de dois anos de visitas, tratamentos e cirurgias, Giulia Lazzari, uma psicóloga de 29 anos de CarboneraEx-aluna do Ensino Médio de Canova, ela decidiu compartilhar sua experiência para conscientizar sobre a importância da prevenção para o diagnóstico precoce, aspecto essencial para aumentar as chances de sucesso dos tratamentos. Depois de abordar o Cafè Coraggio, uma iniciativa do lar de idosos Giovanni XXIII em Monastier em colaboração com Lilt de Treviso, o fez na sexta-feira pela primeira vez pessoalmente na frente dos alunos da H-Farm por ocasião da celebração saudável . Um Seminário Informativo sobre Belos Corpos e Mentes, promovido pela própria João XXIII.

Também para Julia, como muitas vezes acontece, tudo começou inesperadamente. Especialmente à luz do pequeno. “Ouvi Estranho calor no peito. Havia pequenos sinais. Felizmente ouvi meu corpo pedir uma visita – conta – aos 27 anos, pela primeira vez me perguntaram se eu sabia fazer o autoexame. E eu não fazia ideia. Infelizmente para mim, já era tarde, mas não muito tarde. E a partir daí tudo começou.” passou por um Mastectomia bilateraldepois para ambas as mamas, na unidade hospitalar de Treviso, em descarga axilar E siga radioterapia. Ainda antes ele havia decidido Congele seus ovos. Uma opção que é feita para não excluir a possibilidade de ter filhos mesmo na presença de algum problema de fertilidade relacionado a uma patologia oncológica. “Passei quase dois anos entre consultas, exames e exames. A vida ficou agitada. Mas agora tenho minha vida de volta em minhas mãos – explica Giulia Lazzari – posso dizer que abri um arco que ainda não fechou mas está tomando um nova forma Também no lado da mídia: agora quero participar Minha experiência com todas as mulheres.

“Prevenção é cuidado e amor próprio – com a percepção de que estamos falando do mais importante de tudo: saúde”, completa. Mais mensagem do que nunca chega em outubro, um mês dedicado à conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. A campanha Pink Ribbon da Lilt visa fazer exatamente isso. Em particular, a associação possibilita a realização de exames de mama gratuitos, oferecidos em cooperação com as unidades de mama da USL della Marca. O campista é feito para viajar para garantir atuação na área de forma itinerante. O calendário é estreito. Ele também será executado até a primeira parte de novembro. Só em Marka, mais de 900 novos casos de câncer de mama são registrados anualmente. “Mesmo que haja um aumento entre 1 e 2% ao ano – como explica Alessandro Gaffa, presidente da Lilt Treviso – as taxas de cura já chegam a 90% justamente se o diagnóstico for precoce.” E justamente por isso, como Júlia não se cansa da repetição, a prevenção é fundamental.