Meio Ambiente: no Fórum de Udine Centro Europeu de Resiliência – Ciência e Tecnologia – A Nova Europa

(ANSA) – Trieste, 23 de outubro – A Plataforma Centro-Europeia de Resiliência a Desastres para o Desenvolvimento Sustentável nasceu em Udine com o objetivo de “fazer recomendações multidisciplinares importantes para apoiar e facilitar os administradores e formuladores de políticas que trabalham em regiões propensas ao risco do mundo .” Identificar e implementar ações voltadas para um futuro mais sustentável, seguro e resiliente.” A data está marcada para amanhã e terça-feira, quando 20 especialistas internacionais se reunirão a portas fechadas no Palazzo del Torso para lançar as bases para as recomendações.

Este evento é o primeiro passo de um programa de cooperação ativado entre a Iniciativa da Europa Central (Ince) e a Universidade de Udine com o apoio da região de Friuli Venezia Giulia.

A iniciativa – explica a universidade – visa apoiar as atividades que visam alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela Agenda da ONU 2030. O encontro é coordenado pelo Presidente da UNESCO na Universidade de Friuli, sob a supervisão de Stefano Grimaz, e organizado em cooperação com o Centro Internacional de Ciências Mecânicas (CISM). Os dois dias de trabalho contarão com a presença de especialistas dirigentes de Cátedras UNESCO de diferentes países da região da Europa Central, em diferentes agências das Nações Unidas, no domínio da proteção civil nacional e regional, e investigadores do Instituto Nacional de Oceanografia e Geofísica Experimental (OGS ). ) de Trieste. Também são esperadas a Conselheira Regional de Pesquisa e Universidade, Alicia Rosolin, a Secretária-Geral Adjunta do Ince, Nina Kodelja, e o Reitor da Universidade de Udine, Roberto Benton. “A importante colaboração criada entre os vários temas institucionais em nossa região – explica Benton – nos lembra a sinergia que nos permitiu realizar a reconstrução após o terremoto de 1976 em Friuli e que hoje constitui um exemplo anterior de resiliência a desastres”. (Lidando).