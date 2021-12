Erdogan: “A bandeira representa a independência política da Turquia”

A ciência que é a base da inovação e da tecnologia é também a garantia da independência política da Turquia. Isto foi afirmado pelo presidente Recep Tayyip Erdogan, falando na cerimônia de premiação científica do Conselho de Pesquisa Científica e Técnica da Turquia (TÜBİTAK) e da Academia Turca de Ciências (TÜBA).

“Estamos trilhando nosso próprio caminho com o objetivo de nos tornarmos um país líder em todos os setores da indústria. Continuamos a trabalhar com a compreensão de que a independência tecnológica depende da independência política. Nos últimos anos, a Turquia fez grandes investimentos em tecnologia de refino e ciência. Nosso país está avançando no caminho certo para colher os frutos de seus esforços. Levando sua tecnologia a um nível superior. um aumento de 10 assentos este ano. Em exportações, totalizamos US $ 221 bilhões ano a ano. Fabricação O valor agregado é nossa bússola. Investimento, emprego, fabricação e exportação são nosso roteiro “, disse Erdogan.