Hipótese 3 dose aos 50 anos de idade

Influência adeus pista verde Nas primeiras doses. Menos de uma semana depois de estender a obrigação de mostrar um código QR a todos os funcionários, o número de novos departamentos está diminuindo continuamente. E enquanto o Conselho de Estado confirma a legitimidade da obrigação de vacinar os profissionais de saúde em geral filho Chama regiões para impulsionar uma campanha de reforço. No entanto, esta campanha parece estar indo bem. Tanto que nos últimos dias as primeiras doses injetadas têm sido menores que a terceira. Dados disponíveis na segunda-feira para receber Sérum Pela primeira vez, havia cerca de 47.000 italianos (na semana anterior eram 54.000), enquanto o segundo recall foi para cerca de 50.000 pessoas. Cenário semelhante também na terça-feira: as primeiras doses administradas 36.915 e as terceiras doses 55.835.

Corredor Verde, Efeito

Em outras palavras, é esse efeito – pequeno, mas ainda significativo – que o Certificado Verde teve nas últimas semanas sobre o número de vacinações que deram esperança de atingir o limite de 90 por cento da população vacinada anteriormente. meados de dezembro e, portanto, a flexibilização das restrições. Um alvo que agora parece estar se afastando. Se considerarmos a média destes dois últimos dias como boa – sabendo que com toda a probabilidade ela se manterá – a partir de agora continuaremos a administrar cerca de 42.000 primeiras doses por dia. Portanto, para perder 2,5 milhões de italianos e atingir o limite de 90%, seriam necessários mais dois meses. Elimine a possibilidade de que o fim do ano ou o início do novo cheguem sem forçar os sedentos a abrandar.

A menos, é claro, que tenha sido decidido não aderir à polêmica vacinação. Afinal, ainda ontem, o Conselho de Estado confirmou a legalidade da imposição aos trabalhadores da saúde, destacando como esta pode ser utilizada não só para proteger as operadoras, mas também para proteger os pacientes e as pessoas mais vulneráveis ​​que se internam ou se encaminham para estabelecimentos em qualquer caso. Saúde ou bem-estar social. Em particular – ao abrir as portas a uma potencial ampliação do compromisso – ficou claro que isso depende não só da relação de cuidado e confiança entre o paciente e a equipe de saúde, mas também do dever de solidariedade pública que onera a todos. cidadãos.

Enquanto isso, como era de se esperar, em um esforço para dar novo ímpeto à campanha do governo, o governo tenta acelerar A terceira dose. Portanto, enquanto o Ministro Speranza diz que está pronto para avaliar sua gestão “talvez também para outras categorias que estão sendo implementadas”, Figliolo escreve para as regiões: “Dada a ampla disponibilidade atual da vacina e o alto potencial contínuo de gestão” , ele continuou “imediatamente a implementar reforços de vacinas em paralelo com todos os grupos indicados.” a ela, sem prejuízo da única limitação de respeitar o período de pelo menos seis meses a partir do final do curso inicial de vacinação. ”

e tampões

Diante do declínio da administração da primeira dose, o outro lado da moeda é o aumento constante do número de swabs realizados por farmácias e laboratórios de análises. Na terça-feira, na Itália, de acordo com Federfarma, mais de um milhão de testes foram processados, incluindo cerca de 200.000 swabs moleculares e cerca de 800.000 swabs de antígeno rápido. Dois terços deste último foram realizados em farmácias e um terço em estabelecimentos públicos. Personagens brutais se manifestam no cotidiano em filas intermináveis ​​em frente às farmácias. É por isso que a Federação das Ordens dos Farmacêuticos Italianos (Fofi) solicitou a possibilidade de manter as farmácias abertas após o horário comercial e também nos dias de fechamento programados. Um pedido feito pelo comissário Figliuolo, que pediu às regiões que facilitem as farmácias nesse sentido.