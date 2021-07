A grande notícia na luta contra doenças cardiovasculares, derrame e ataque cardíaco vem da ciência. Isso é confirmado pelos resultados de um longo estudo científico que começou nos anos 90 e foi publicado no Journal of the Heart.

Mais uma vez, a ciência desempenha um papel essencial na melhoria do bem-estar de cada indivíduo.

Por exemplo, um Um estudo recente diz que comer esses alimentos rotineiramente reduz o risco de derrame.

É incrível como esta medida diária muito simples reduz o risco de doenças, derrames e ataques cardíacos

Os benefícios de um banho quente suave na qualidade do sono são bem conhecidos. Mas o que agora está surgindo é que os chuveiros de banheira também parecem afetar o risco de doenças cardiovasculares, incluindo ataque cardíaco, doenças cardíacas e derrame.

A pesquisa científica está disponível para consulta Quem é ocom a participação de cerca de 43.000 pessoas.

Por meio de um questionário, os participantes compartilharam seus hábitos diários. As informações se concentraram principalmente em nutrição, exercícios físicos, possíveis tratamentos com drogas e métodos de limpeza pessoal.

Os participantes foram acompanhados e acompanhados até a morte e o estudo terminou por volta de 2009.

O que a ciência diz?

Basicamente, os cientistas afirmam que, de todos os participantes, cerca de 2.097 sofrem de doenças cardiovasculares. 275 pessoas tiveram ataques cardíacos e 1769 acidentes vasculares cerebrais.

Levando em consideração todos os gatilhos de ataque cardíaco, um número foi digno de nota.

Para aqueles que se permitiam tomar banhos quentes diariamente, o risco de doença cardiovascular foi reduzido em 28%, enquanto o risco de acidente vascular cerebral foi reduzido em 26%.

Análises mais aprofundadas também mostraram que a água morna durante o banho reduziu o risco de doenças cardiovasculares em 26%. Por outro lado, a água quente parece reduzir o risco de doenças em 35%.

Os resultados são explicados pelo fato de que os efeitos do calor da água no corpo parecem ser muito semelhantes aos efeitos do exercício físico.

Portanto, de acordo com este estudo científico, parece que um menor risco de desenvolver hipertensão arterial está associado a banhos frequentes do assoalho pélvico, o que leva a uma redução do risco de doenças cardiovasculares.

É claro que a equipe editorial só tem a possibilidade de relatar o que a ciência tem a oferecer, mas somente médicos especialistas podem esclarecer dúvidas e perplexidades.

Entretanto, podemos dizer que, surpreendentemente, esta medida diária muito simples reduz o risco de doenças, acidente vascular cerebral e ataque cardíaco.