Sasso: “Não há necessidade de ficar vinculado ao palácio e aos professores. Estamos com ciência e liberdade.”

“Não há necessidade de impor o dever de vacinação aos professores e nunca penso na possibilidade de impor a vacinação aos menores. Devemos abrir as portas da escola para eles e não fechá-los.” Assim, a subsecretária do Ministério da Educação, Lega Rossano Sasso, à margem de uma coletiva de imprensa em Bari.

“Estou totalmente de acordo com o meu secretário – e ele se identifica – que sempre disse que as vacinas devem ser informadas, acompanhadas e promovidas, porque são a única saída desta maldita epidemia. Estamos com a ciência e as vacinas mas também com a liberdade de escolha. “

“A escola deve ser retomada no atendimento, sem condicionantes ou ressalvas. Do contrário, nossa presença no governo seria realmente inútil. Buscamos a educação presencial. O ensino integrado a distância provou ser um fracasso. Na época essa era a única possibilidade mas hoje temos muitas ferramentas “

“Este governo – Sasso adicionado – Centenas de milhões de euros foram reservados para medidas de segurança, estações de reação, sistemas de ventilação mecânica e dando às autoridades locais a possibilidade de novos ambientes. Infelizmente, conforme atestam os dados do Invalsi, havia uma desvantagem cultural devido ao “ensino não à distância”, especialmente em áreas onde as escolas eram muito fechadas, como a Apúlia e a Campânia “.

“Os dados falam de dispersão, de lacunas a serem preenchidas – está acabado – Ele só pode ser restaurado com lições futuras. ”