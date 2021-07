Giuseppe Senza, técnico do Pro Vercelli: filho e carreira

Carreira e vida privada de Giuseppe Senza: das aventuras em pequenas ligas à experiência na Série A.

Um treinador experiente está pronto para fazer avanço E acesse nossas categorias de futebol mais importantes. Isso e muito mais é Giuseppe Senza, atual guia do Pro Vercelli, uma das formações mais nobres nas categorias inferiores italianas. O clube que atualmente joga no campeonato italiano, mas tem Grandes ambições promocionais, para reviver o brilho do passado, que garantiu sete campeonatos.

Beppe Scienza será o homem certo para o ponto de inflexão? Eles esperam muito no Piemonte. Na verdade, todas as possibilidades existem. Técnico nascido em 1966, natural de Domodossola, Scienza é treinador especialista mas moderno. Gosta de jogar na defesa quádrupla, mas não tem volante e prefere adaptar-se aos jogadores disponíveis. No entanto, sua filosofia de jogo fornece um chute rápido com a jogabilidade bola no chão.

Como treinador, ele fez sua estreia em 2009 em Legnano, com um bom terceiro lugar. Uma boa ideia foi seguida de experiências nada inspiradoras. Toque o cadetria no banco Brescia em 2011, mas concluiu sua aventura com isenção em dezembro. Foi parcialmente reconstruído nos dois anos seguintes feralpisalò, mas sua principal experiência até agora é de quatro anos em Monopólio, com o qual também conseguiu alcançar um excelente terceiro lugar em 2020, sem conseguir vencer B nos playoffs.

Giuseppe Senza: Filho e Morreu como Jogador de Futebol

Conhecemos alguns detalhes da vida privada de Bibi, que são detalhes muito importantes. ele tinha um filho, Michelle, nascido em 2006. Um futuro jogador de futebol com grande talento. Criado na academia de juniores do Inter, ele se mudou para a Juventus nos últimos meses, pronto para seguir os passos de seu pai.

Mesmo Scienza Sênior, embora nunca tenha chegado aos clubes de alto nível, ele realmente fez A Liga Italiana tocou Durante sua carreira como jogador, ele venceu pela primeira vez com uma camisa Regiana em 1993. Ele também jogou em A com TurinNo entanto, foi vendido em 1994, no final de uma temporada sofrida por lesões e desentendimentos com o treinador da época.

Em 1996 ele retornou à Série A com Piacenza, clube do qual também conseguiu fazer duas grandes defesas, uma após a outra Playoff com o Cagliari, que jogou no San Paolo, em Nápoles, e ainda é lembrado pelos aplausos de Rosobelli com grande amargura. Uma carreira cheia de acontecimentos, mas capaz de lhe tirar muita satisfação. O jovem Michel poderá fazer um trabalho melhor?