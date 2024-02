MUSA – TRENTO * “Natureza Inteligente”: « Um carnaval no museu entre a ciência, a arte e a natureza (terça-feira, 13 de fevereiro – às 14h00) »

11h25 – quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024

Natureza astuta. Carnaval no MUSE. Terça-feira, 13 de fevereiro de 2024, das 14h às 18h, incluído no ingresso do MUSE. Chama-se “Smart Nature” e é a proposta do MUSE para o próximo carnaval. Na terça-feira, 13 de fevereiro, das 14h00 às 18h00, meninas e meninos poderão celebrar juntos o dia mais divertido e alegre do ano, com uma tarde de atividades que incluem ciências, artes e natureza. O fio condutor são os truques das plantas e dos animais para se comunicarem, reproduzirem e se defenderem, truques e truques que são contados e vivenciados em primeira mão de forma criativa e divertida, graças a uma série de atividades. Todas as propostas, algumas em ciclo contínuo e outras em horários específicos, estão incluídas no bilhete de entrada no museu e podem ser reservadas na Ticketlandia. Por fim, para tornar a tarde mais animada e inesperada, está na loja MUSE um presentinho surpresa para todos aqueles que querem entrar no espírito do carnaval e fantasiar-se.

Plano

Às 14h30 e às 15h30 “Mas como é que eles falam? Como é que os animais comunicam?” Na companhia de um guia exótico, será possível descobrir os cantos, as cores, os cheiros e muitas outras estratégias estranhas adoptadas pelos animais.

Às 16h30, a ciência se torna um espetáculo graças à ‘nitromania’: experimentos incríveis com nitrogênio líquido que vão deixar todos sem palavras.

Às 14h45, 15h45 e 16h45, oficina “Bonecos Mascarados”, para dar vida a criaturas inéditas, personagens híbridos de animais, plantas e elementos naturais. Por Darity Studio Andromeda.

Às 15h, 16h e 17h “Quem faz Ribbit, Kwaak e Cra Cra”? Os sons dos animais são produzidos de forma diferente em diferentes partes do mundo. Todos os participantes poderão experimentar as suas imitações nas línguas de diferentes grupos demográficos. Pela Cooperativa Bellesini.

Das 14h às 18h, continuamente, “Truques da Natureza” para transformar o seu rosto inspirando-se na fauna e na flora encontradas nas salas do museu. Escrito por Raffaella Ginniferini, artista facial e corporal.

E novamente, um laboratório “Pit stop no FabLab – edição Carnival” para criação de máscara em impressora 3D; “Plantas Inteligentes” Como as plantas distribuem pólen e sementes? Sou capaz de me defender? Eles se comunicam entre si? E por fim, “de sapatos…” um espelho e um cabide para se transformar num animal curioso e tirar uma fotografia de recordação.

A atividade Masked Puppets é realizada em colaboração com Studio d'Arte Andromeda

Atividade “Quem faz Ribbit, Kwaak e Cra Cra?” Criado em colaboração com a Cooperativa Bellesini.

A atividade “Pit Stop no FabLab” é apoiada pela Delta Informatica

Durante a tarde será apresentado o álbum da Panini “Il Mondo degli Animali: bestial Records!”! Como um presente! Com muita curiosidade sobre os animais.