Mais de 40 dietas, coma isso e fique em forma como se tivesse 20 anos: aqui está o que dizem os nutricionistas

Depois dos quarenta anos, o corpo da mulher muda. Descubra o que comer para se sentir em forma como se fosse dez anos mais jovem.

Cada fase da vida envolve mudanças e ajustes. O corpo das mulheres, que é particularmente complexo, sofre uma verdadeira transformação a partir dos 40 anos.

Na verdade, nesta idade começa o chamado período período pré-menopausa, O que muda para cada mulher e pode ter duração variável, mas leva inevitavelmente à menopausa.

Os hormônios perdem o equilíbrio e isso causa uma diferença Perturbações No corpo da mulher, as consequências vão desde menstruação irregular até problemas para dormir e acordar. De mudanças de humor a ondas de calor clássicas, sexo frequente e ganho de peso.

É por isso que você precisa fazer mudanças em seu estilo de vida. A primeira preocupação, como sempre, é a nutrição. Descubra a dieta adequada para que mulheres com mais de quarenta anos se sintam com trinta anos.

Dieta por mais de 40 anos para permanecer jovem

Depois dos quarenta anos, como dissemos, o corpo muda, principalmente nas mulheres que se vêem tendo que se adaptar ao desequilíbrio hormonal devido à menopausa e ao ciclo anterior. para'sobrepesoA gordura visceral e a gordura abdominal aumentam significativamente durante este período. Por isso, seguir uma alimentação adequada é muito importante para se sentir bem consigo mesmo, pois segundo alguns estudos, é justamente o gasto energético que diminui significativamente. Queimando assim menos calorias: acumulando mais gordura.

Parar de fumar e beber muito álcool, reduzir o sal e ser fisicamente ativo são um bom ponto de partida. Em relação à nutrição, aumente a ingestão Proteínas Reduzir os açúcares é o primeiro passo. Vamos ver especificamente o que comemos.

O que você quer comer?

a Exemplo de uma lista O que deve ser seguido a partir dos 40 anos é o seguinte: no café da manhã um copo de leite com uma colher de chá de cacau amargo mais 40 gramas de aveia em flocos, um punhado de frutas vermelhas e uma colher de sopa de passas. O lanche da manhã, que deve ser consumido no máximo até às 10h30, inclui 10 amêndoas. Comece sempre a sua refeição com uma porção de vegetais. Por exemplo, para o almoço, comece com uma salada de broto de feijão temperada com 2 colheres de chá de azeite de oliva extra virgem e 2 colheres de sopa de vinagre de maçã ou suco de limão. Em seguida, mime-se com 50 gramas de macarrão integral com tomate (pesado cru) e como segundo prato 2 ovos cozidos com acompanhamento de vegetais.

Não pule um lanche para fazer no máximo até às 17h. Você pode comer um quadradinho de chocolate amargo e 5 amêndoas. Para o jantar, comece com uma salada de aipo e 15g de nozes com azeite virgem extra e limão, mais 200g de peito de frango grelhado com legumes e 30g de pão integral. Obviamente isso é apenas um exemplo, ligue sempre profissional Se você deseja iniciar sua jornada para perder peso.