Diálogo entre ciência e Igreja amanhã em Roma

Primeiro de uma série Uma série de quatro conferências Dedicado a um tema de grande importância global: “A inovação tecnológica é uma ferramenta para abrir caminhos para a paz”. Hoje, estas áreas estimulam e transformam sectores inteiros, com particular impacto no ambiente, na economia e na sociedade.

A conferência pretende, em particular, responder a um apelo Papa Francisco Assinar uma declaração solicitando a todas as partes interessadas e representantes da sociedade civil que adotem princípios éticos, educacionais e legais no desenvolvimento da inteligência artificial.

O evento, que ele promoveu Senador Lúcio Malan, Presidente do Grupo de Investimento Estrangeiro Direto do Senado, contará com a participação de figuras ilustres do setor, incluindo Corrado Sorge, Diretor de Inovação e especialista em inteligência artificial e comunicações digitais, Davide Piccolo, Diretor de Inovação e especialista do Vice Presidente da AP, Vincenzo Galotto, especialista em direito informático e novas tecnologias. , Giuseppe Desideri, Reitor da Faculdade de Ciências Políticas, Económicas e Sociais da UniCampus ETG de Genebra, Esther Fiocco, Presidente da AIMC (Associação Italiana de Professores Católicos), e Luigi Di Salvia, Presidente Nacional das Religiões pela Paz. O evento será moderado pelo jornalista e escritor Luca Caruso, juntamente com Don Gianni Fusco, professor da Universidade Católica LUMSA, e o diretor e produtor Gion Colendricai.

Mas como podem a inovação tecnológica e a inteligência artificial promover a paz e a estabilidade globais?

Uma das principais formas pelas quais as inovações tecnológicas podem promover a paz é através… – Facilitar a comunicação e a cooperação entre países. A tecnologia digital e as redes de comunicação permitem a troca rápida e eficiente de informações e ideias, reduzindo as barreiras à compreensão mútua e facilitando o diálogo entre os povos. Além disso, as plataformas tecnológicas podem ser utilizadas para melhorar a diplomacia pública e a resolução pacífica de conflitos, e proporcionar espaços de diálogo e negociação entre as partes em conflito.

Além disso, as inovações tecnológicas podem Promover o desenvolvimento económico e socialCriar empregos, reduzir a desigualdade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Uma economia próspera e inclusiva é muitas vezes um pré-requisito para alcançar a estabilidade e a paz e oferece alternativas positivas à violência e aos conflitos.

Estas considerações devem ser contrabalançadas com o facto de as inovações tecnológicas não serem uma panaceia, mas sim de existirem, como vantagens, bem como desafios e riscos, tais como a utilização indevida de tecnologias para fins bélicos ou coercivos, a propagação da desinformação e o ódio online, e a exacerbação das disparidades sociais e económicas.

o evento Inovação tecnológica: uma ferramenta para abrir caminhos para a paz A conferência pretende encontrar soluções comuns, respeitando os aspectos éticos e morais da utilização da inteligência artificial e do seu desenvolvimento tecnológico, que tem um impacto cada vez mais decisivo no quotidiano da sociedade contemporânea.

Durante a conferência serão exibidos vídeos exclusivos relacionados com o trabalho do VideoCatecismo da Igreja Católica, que representa um importante exemplo de transformação tecnológica no setor do cinema e multimédia.