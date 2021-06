Segunda-feira, 14 de junho de 2021 – 19:16

Lorenzo Ornaghi, presidente do Museu de Ciência e Tecnologia de Milão

Paola Dobbini, atual Vice-Presidente do Conselho de Administração até as demonstrações financeiras de 2024

Milão, 14 de junho (askanews) – Lorenzo Ornaghi é o novo presidente do Museu Nacional de Ciência e Tecnologia de Milão, Paola Dubini foi nomeada vice-presidente. As nomeações são formalizadas hoje, com uma nova diretoria que permanecerá em funções até a aprovação do orçamento de 2024. Ornaghi foi presidente da Universidade Católica por dez anos (2002-2012) e foi Ministro da Cultura do governo de Monti até abril 2013



Ornaghi foi nomeado pelo Ministério da Cultura; O Ministério da Universidade, de acordo com a Educação Francesca Basinelli, escolheu. Em vez disso, a região da Lombardia identificou seu representante Antonio Calpe, o município de Milão, Paola Dobbini, e a Câmara de Comércio de Milão, o ex-presidente da Aslombarda Gianvilis Rocca.





Portanto, o conselho de diretores da fundação que administra o museu nomeou Lorenzo Ornaghi como presidente e Paola Dobini como vice-presidente. O Conselho Fiscal, presidido por Luigi Bodo e composto por Ana Maria Velegara e Rita Bontempo, mantém-se em funções. “O novo Conselho de Administração juntamente com o Diretor Geral da Fundação, Fiorenzo Marco Galli, agradece ao Conselho de Administração cessante o trabalho prudente realizado em dois mandatos, e expressa em particular o seu agradecimento e carinho ao Presidente Giuliano Urbani”,.