A inovação em saúde salva o mundo «LMF Lamiafinanza

Acabamos de testemunhar um milagre médico moderno. Em menos de um ano, vários desenvolvedores de medicamentos trouxeram as vacinas COVID-19 dos estágios iniciais de teste à disponibilidade total para o público em geral. Esse ritmo acelerado desafiou as expectativas dos profissionais de saúde e salvou inúmeras vidas. Foi a pista mais rápida já registrada por qualquer outra droga semelhante. Desenvolver uma vacina até o ponto em que ela seja realmente administrada aos pacientes é um processo complexo, que geralmente dura anos ou mesmo décadas. Basta dizer que foram necessários quase 50 anos de pesquisa e testes antes de uma vacina para o Dr. Não é exagero descrever as vacinas COVID-19 como algumas das maiores realizações científicas da história. Além disso, a capacidade de produção global é maior do que se pensava ser possível há um ano: 13 bilhões de doses da vacina serão produzidas este ano.

Na era da competição e rivalidade globais, esta conquista histórica é o lema de uma cooperação estreita em todo o mundo. Um exemplo acima de tudo é a vacina fornecida pela Pfizer e BioNTech, a primeira a ser aprovada para uso nos EUA. Foi desenvolvido por dois pesquisadores turcos à frente de uma empresa alemã em parceria com uma multinacional americana chefiada por um imigrante grego com um diretor científico escandinavo. É uma grande declaração da natureza global da inovação de hoje. Em um sentido amplo, o compromisso incluiu empresas, governos e universidades de todo o mundo. A empresa americana de biotecnologia Moderna fez parceria com uma divisão dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos (NIH) para desenvolver uma vacina semelhante, enquanto a gigante farmacêutica britânica AstraZeneca trabalhou com a Universidade de Oxford para produzir uma versão dela. Os Estados Unidos (por meio da Operação Warp Speed) e a União Européia forneceram recursos que apenas os governos podiam pagar. Bilhões de dólares em incentivos públicos permitiram que as empresas tomassem medidas paralelas às que normalmente dariam em sucessão.

Para cientistas e empresas, a questão óbvia é se esses ritmos podem ser replicados. Embora o desenvolvimento de medicamentos não tenha o mesmo nível de financiamento público que as vacinas COVID-19, a velocidade da ciência deu um grande salto em frente. Os avanços na análise genética e o desenvolvimento das primeiras vacinas de mRNA do mundo abriram as portas para uma nova era no campo médico. Os efeitos mais perturbadores podem ser vistos no setor de imunologia ou no tratamento de várias formas de câncer. Podemos sequenciar tumores, comparar suas mutações com o genoma humano e identificar tratamentos e combiná-los com mutações específicas. Na verdade, os tratamentos derivados de testes genéticos têm o potencial de prolongar a vida e trazer bilhões de dólares em receitas para as empresas que fazem negócios com eles.

efeitos de investimento