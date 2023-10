O caminho da arte entre a ciência e a realidade aumentada

Um espaço de mil anos. Da Cúpula da Ciência, ou Observatório de Chianti, à Cúpula da Cultura do Milênio da cidade desaparecida de Sinfonia, a chamada Catedral de Valdelsa. A arte ambiental, a ciência e a realidade aumentada unem as aldeias e colinas entre San Donato in Poggio e Simifunte. O projeto, patrocinado pelo encontro de dois jovens historiadores da arte, Giada Rodani de Sandona e a holandesa Jade Fleetstra, propõe instalações monumentais em alguns dos locais mais prestigiados do Chianti. Este é o segundo capítulo do projeto cultural denominado “Arte na Paisagem”, promovido pelo município de Barberino Taffarnell, que percorre um caminho no tempo e no espaço, passando de uma colina a outra na zona de Florença para alcançar a harmonia Uma zona repleta de vinhas e olivais onde se destaca a Catedral de Valdelsa.

A instalação “Waterbones”, composta por mais de 3.000 módulos de aço, é uma nova obra de arte contemporânea site-specific desenhada por Loris Cheney instalada na cobertura do multifuncional Observatório de Chianti (aberto ao público até 30 de novembro) e apresentando uma relação inédita entre ciência e arte. Na igreja de San Michele Arcangelo in Symphonte foi inaugurada a exposição “Semifonte, Impressões de Água”, organizada pela associação “Amici dell’Opc”, em colaboração com Pro Loco Barberino, o grupo arqueológico “Achu”, “Le Masse ” e “Partícula” com patrocínio. região e contribuição da Universidade de Florença. A iniciativa, até 30 de novembro, redescobre e dá nova vida a um projeto criado há quase trinta anos pela artista plástica Evelyn La Sud e pelo arquiteto Raimondo Gramini.

A Cúpula Sinfônica abriga então duas instalações e desenhos de cristal e ferro da artista Evelyn La Sud. O projeto Sinfônico denominado “Impronte d’acqua” foi enriquecido e apresenta a instalação da pia batismal em realidade aumentada, desenvolvida por Cristiano Cesolari (3D designer de modelagem). Informações: www.barberinotavarnelle.it. Páginas municipais no Facebook e Instagram.

