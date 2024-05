Que tempestade solar “canibal” atingirá a Terra?

Um grupo de manchas solares de até 16 Terras de largura (veja a imagem abaixo) causou pelo menos cinco explosões de campos magnéticos solares e plasma, muitas das quais poderiam se combinar para criar uma tempestade solar “canibal” na atmosfera da Terra hoje. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) classifica as tempestades solares em uma escala de cinco pontos, sendo G4 tempestades “severas” e tempestades persistentes sendo G4. Tempestades solares severas podem causar picos de tensão na rede elétrica e afetar as comunicações por satélite e as comunicações de rádio de alta frequência. No entanto, os operadores destas indústrias têm modificações para proteger os seus equipamentos durante estas tempestades. Essas proteções podem incluir sistemas de backup e de proteção contra radiação, bem como mudanças temporárias nas operações. No entanto, a potencial nova tempestade poderá anunciar-se ao público através de auroras boreais coloridas (como já aconteceu esta noite entre sexta e sábado) que também seriam visíveis nas nossas latitudes. Esperamos que esta atividade continue até domingo.

Imagem de “Al-Alamiyah”

A razão para tudo isto é que existe uma região com campos magnéticos muito fortes subjacentes ao aglomerado de manchas solares. Há um campo magnético mais forte e concentrado por baixo que aparentemente tem o potencial de causar explosões solares mais fortes. Isto é o que aconteceu nesta área bastante grande nos últimos dois dias.

O aglomerado de manchas solares é semelhante em tamanho àquele que causou a explosão de plasma e campos magnéticos, chamada ejeção de massa coronal (CME), que em 1859 causou o Evento Carrington, a tempestade geomagnética mais poderosa já registrada no Sol. homem. Este evento cortou a única comunicação de massa da época, a rede telegráfica, e causou uma aurora global.

No entanto, as atuais manchas solares não causariam necessariamente uma tempestade do mesmo calibre. Desde 1996, existiram 141 aglomerados de manchas solares tão grandes ou maiores que o aglomerado atual, conhecido como Área Ativa 3664 (AR3664). “As CMEs que se dirigem para a Terra serão provavelmente menos massivas e menos poderosas do que as grandes CMEs que causaram o evento Carrington.” Pelo menos algumas das emissões coronais eclodidas pelo aglomerado de manchas solares nos últimos dias provavelmente se fundirão, resultando no que é conhecido como “ejeção coronal canibal”. Estas bolhas carregadas de partículas podem afastar-se do Sol a velocidades que variam entre menos de 90.000 quilómetros por hora e mais de 10 milhões de quilómetros por hora. A distância entre a Terra e o Sol é de 150 milhões de quilômetros.

O aglomerado de manchas solares girou em direção à Terra há alguns dias. Na época, a área parecia muito normal. Mas então “explodiu neste gigante”. Este momento “de sorte” permitiu aos investigadores observar a evolução do aglomerado gigante de manchas solares. Nos próximos dias, a rotação do Sol fará com que o aglomerado de manchas solares se afaste da Terra, de modo que quaisquer outras CMEs irão inofensivamente para o espaço. No entanto, a mancha pode reaparecer. Aglomerados de manchas solares deste tamanho geralmente duram vários meses, e a nova rotação do Sol pode fazer com que este gigante apareça na Terra em mais duas semanas.

A atividade do sol varia de acordo com um ciclo de 11 anos. Prevê-se que a actividade deste ciclo atinja o seu pico em 2025. Este pode ser o primeiro grande evento de uma série que provavelmente testemunharemos nos próximos dois ou três anos.