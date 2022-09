Walter Girardi, Chefe de Medicina de Reabilitação do Distrito Sul desde 2002, aposentado

Quarta-feira, 31 de agosto, foi o último dia de trabalho na USL para o Dr. Walter Girardi, Chefe da Medicina de Reabilitação do Distrito Sul desde 2002, incluindo os Hospitais Sassuolo, Vignola e Pavullo. Médico, formado em Medicina e Cirurgia com especialização em Medicina Desportiva e depois em Medicina Natural, Ghirardi trabalha na Autoridade de Saúde Municipal de Modena há mais de 35 anos.

A sua primeira missão na sua longa carreira foi em 1988 na sede da USL em Mirandola, depois mudou-se, nos anos seguintes, sempre na área da medicina de reabilitação, primeiro para o Hospital Sant’Agostino em Modena e depois para a policlínica. Na década de 1990, o Dr. Girardi também participou de dois estágios no exterior para aprofundar técnicas de reabilitação no campo da água na Áustria e depois na França. Mudou-se para Sassuolo em 1998 e é Chefe de Medicina de Reabilitação desde 2002, bem como Chefe do Programa Regional de Reabilitação. Em particular, Gherardi foi um dos principais candidatos que, desde seu nascimento em 2005, participou dos testes de gestão do Sassuolo Spa Hospital.

A USL de Modena agradece de coração ao Dr. Girardi pelo empenho e notável serviço prestado ao longo de mais de três décadas. O seu percurso foi marcado por grande paixão, competência e capacidade de servir os colegas e os departamentos que liderou.