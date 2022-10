Visitas a familiares sem máscaras. Os No Vax Doctors estão de volta

“Hoje a doença é muito diferente do que costumava ser, por isso estamos tentando garantir que possa haver um retorno gradual a uma maior liberalização”. Orazio Schillaci, o novo ministro da Saúde, ex-reitor da Universidade de Tor Vergata em Roma e especialista do Comitê Científico do Instituto Superior de Saúde desde 2020, prepara-se para flexibilizar as regras relacionadas ao Covid. Veremos os primeiros efeitos no hospital, onde não será necessário introduzir máscaras, talvez para visitar um familiar (ainda que com algumas exceções). O despacho do ex-ministro Roberto Speranza, que regulamenta a matéria, expira em 31 de outubro. E decidiu-se estender um mês, sem ir além, justamente para respeitar as decisões do sucessor. Speranza escreveu: “É obrigatório o uso de dispositivos de proteção respiratória para trabalhadores, funcionários e visitantes em instalações de saúde, sociais e de bem-estar, incluindo hospitalidade e instalações de cuidados prolongados, lares de idosos, lares de idosos, estruturas de reabilitação e edifícios residenciais para os idosos, inclusive os que não são autossuficientes.” . Específico: “Este decreto é válido de 1º de outubro de 2022 a 31 de outubro de 2022.”

Portanto, faltam apenas alguns dias para o final do período de fornecimento e ontem, por ocasião da abertura do ano acadêmico da Universidade de Tor Vergata, em Roma, os jornalistas perguntaram a Schillaci: Você estenderá a obrigação de máscaras em hospitais? O ministro foi cauteloso em sua resposta, mas deixou claro que o objetivo era flexibilizar as regras: “Agora vamos ver, estamos sempre trabalhando nisso com respeito aos pacientes”. Isso significa que alguns riscos podem permanecer em determinadas situações – se você for, por exemplo, visitar um familiar imunocomprometido – mas, em princípio, a ordem de esperança não será estendida nessas condições. Uma fonte da maioria de centro-direita diz: «Os tempos mudaram, do ponto de vista epidemiológico, definitivamente iremos agora a Tahrir. Seria um decreto “Aperturista”, mesmo que ainda precise ser definido em detalhes ». Há dúvidas nas regiões, também à luz do recente documento da EMA que anuncia uma nova onda devido às próximas subvariáveis. A Emilia-Romagna contará com uma “forte recomendação de uso de máscaras no corredor”. O conselheiro de saúde do Lazio, Alessio D’Amato, diz que vai tentar conscientizar sobre a importância dos dispositivos de proteção hospitalar: “Este não é o melhor momento para se livrar deles justamente onde estão os sujeitos mais frágeis. Não só na chave anti-Covid, mas por exemplo também para evitar a propagação da gripe. Estamos falando de um hospital para visitantes, o que não é um grande sacrifício de forma alguma”. A outra novidade é o retorno ao trabalho de médicos e enfermeiros que foram suspensos por se recusarem a vacinar.

Há forte pressão da maioria de centro-direita para que registrem o retorno, tendo em vista que a lei em vigor estende a obrigatoriedade da vacinação para os profissionais de saúde até 31 de dezembro. O comentário da regra é dado como certo, e a maioria das fontes especifica, que não é uma linha “Sem Vax”, mas um reconhecimento de que há escassez de mão de obra e que a grande maioria dos operadores foi vacinada. De qualquer forma, a fase de emergência parou.” A lei em vigor até 31 de dezembro estendeu a necessidade de Green Pass (ou teste de antígeno) para visitar um familiar no RSA ou em uma enfermaria de hospital. rígido ao longo do tempo, e é provável que você possa ler no site da agência governamental a seção para uso de certificação verde: Até 31 de dezembro, é necessário “acesso do visitante a enfermarias de hospitais, prédios de apartamentos, assistência social, saúde social e casas de repouso”. sobre isso também está em andamento, mas eliminá-lo é uma conclusão precipitada.