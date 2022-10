Ciência do café: é bom para os olhos!

De acordo com pesquisas da American Optometric Association e da Cornell University, o café deve proteger os olhos da fraqueza causada pelo envelhecimento. está no café Ácido clarogênico, substância capaz de reduzir os riscos de danos à visão causados ​​por diabetes, envelhecimento e glaucoma. Em uma bebida de café, a cafeína é de 1%, enquanto o ácido clorogênico está presente em 9%.

Os cientistas ainda carecem de uma resposta definitiva sobre os benefícios do café para a visão porque não foi esclarecido se o ácido benéfico é realmente assimilado no processo digestivo ou se precisa ser tomado de outra forma. Caso não seja possível assimilar o ácido clarogênico do café, sempre há uma alternativa válida para investigar: Certos colírios contêm este importante composto orgânico.

O café é uma bebida popular que é boa para você

Mas há outros benefícios do café (além de nos avisar quando estamos muito cansados): Tem efeito lipolítico, ou seja, estimula a perda de peso Uma preferência por consumir gorduras para fins energéticos.

Além disso, esta bebida contém muitos antioxidantes que protegem o corpo dos efeitos nocivos dos radicais livres, retardando o processo de envelhecimento e combatendo as condições inflamatórias. É por isso que o café ajuda a reduzir os riscos de câncer, doença de Parkinson e diabetes.

Os italianos parecem ter entendido bem que o café é bom para: 9,3 milhões de cafés são consumidos todos os dias em nosso país Metade dos italianos bebe regularmente pelo menos uma xícara de café por dia, com vendas de até 20 bilhões de euros. Neste ponto, nossa visão deve estar funcionando bem!