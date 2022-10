Hospital de Parma, quatro novos diretores foram nomeados

Os quatro professores nomeados pelo Hospital Universitário de Parma – em convênio com a Universidade de Estudos – assumirão o cargo de diretores em 1º de novembro, para liderar o Departamento de Cabeça e Pescoço e Estruturas Complexas da Clínica, Terapia Clínica e Clínica e Medicina . Imunidade maxilofacial.

Passando o bastão em nome da continuidade conforme indicado pelo gerente geral do Major Massimo Fabi E o reitor da universidade Paulo André. Obrigado primeiro foi para Ricardo Volpi E a Enrico Cecina Aqueles que dedicaram suas carreiras aos pacientes do Hospital Maggiore elevaram as estruturas que administram, respectivamente clínica e tratamento bucomaxilofacial, a altos padrões de excelência. Assim como ele fez Ermanno GumbiliChefe da Unidade de Neurocirurgia de dezembro de 2010 a 30 de novembro. De fato, o departamento sob sua supervisão ao longo dos anos tornou-se referência para diversas doenças da neurocirurgia e pode contar com uma equipe de alto nível.

Agradecimentos calorosos da diretora Fabi e do reitor André A Paulo Delati, Cirurgião da Clínica de Cirurgia Geral do Hospital Universitário, Departamento de Paulo del Río Que, graças aos seus ensinamentos na sala de cirurgia e nas salas de aula da universidade, formou especialistas prontos para acumular sua experiência de ponta, principalmente em cirurgia de câncer abdominal e colorretal.

Então Massimo Fabi e Paolo Andre se voltaram para os novos atores Enrico BassanisiE a Aderville CabassiE a Silvano Ferrari Sabendo que vão recolher o legado com entusiasmo e profissionalismo. As palavras estendidas a Giuseppe Rigolestio ex-Diretor Interino, e a partir de 1 de outubro passado, confirmou à frente da Clínica e Imunologia Médica do Departamento de Medicina Geral e Especialidade que administra Francesco Leonardi.

Nomeado Chefe do Departamento de Cabeça e Pescoço – um dos oito departamentos de atendimento em que o Hospital Universitário de Parma está organizado – Enrico Bassanisi O que acontece com Enrico Cecina. Aluno na Escola do Professor. Carlo Zini, desde 2019, Basanisi é Diretor de Otorrinolaringologia e Otorrinolaringologia do Hospital Maggiore, bem como Diretor da Faculdade de Especialização em Otorrinolaringologia da Universidade de Parma. Em particular, contribuiu para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da microcirurgia do ouvido no tratamento da surdez, que nos últimos anos tornou a unidade cirúrgica a primeira entre as autoridades nacionais de saúde em volume de internações para intervenções cirúrgicas no ouvido.

A direção da clínica e tratamento médico será repassada a partir do anúncio de Riccardo Volpi Aderville CabassiProfessor de medicina interna com especialização em medicina interna e cardiologia. Chefe do Centro de Hipertensão Arterial, que realiza cerca de 1.600 atendimentos por ano, Kapasi desenvolve extensa atividade de pesquisa, do ponto de vista experimental e clínico, sobre os mecanismos envolvidos no desenvolvimento da hipertensão arterial e suas bases. Complicações cardiovasculares e renais, especialmente em casos de insuficiência cardíaca.

Para pegar a varinha de Enrico Cecina será Silvano Ferrari Professor de Cirurgia Oral e Maxilofacial da Universidade de Parma. Após suas experiências em hospitais internacionais, em 1999 ingressou no Hospital Universitário de Parma, sob a supervisão de Enrico Cecina com quem introduziu e desenvolveu procedimentos de oncologia reconstrutiva que se tornaram de grande utilidade no tratamento curativo de pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Ele é creditado com mais de 3.000 cirurgias sob anestesia geral como primeiro fator e 900 cirurgias de reconstrução de retalhos microvasculares para a cabeça e pescoço.

O diretor confirmou, após um período de atuação, Giuseppe Rigolesti À frente da clínica e imunologia médica. Desde 2007 trabalha no Hospital Universitário de Parma na Clínica e Estrutura de Imunologia Médica. Dedicou-se por muito tempo ao estudo de problemas experimentais e clínicos no campo da hipertensão arterial e, portanto, ao estudo dos desequilíbrios eletrolíticos e ácido-básicos e da insuficiência renal aguda e crônica. É autor de 125 artigos nas mais prestigiadas revistas científicas internacionais.