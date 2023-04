Casale Torre de V Rotary Show de Música

Aromas, cores, sabores e mil surpresas astronômicas receberam os convidados da nova versão do zodíaco loucoTerça-feira, 21 de março às Fazenda Tor di Quinto.

O evento que ele idealizou e criou Sarah Annon (Presidente da Associação L’Alba del Terzo Millennio e Presidente do Rota Club Roma Aniene) Mais uma vez este ano surpreendeu e entreteve com insights sobre reflexões culturais e através do herói absoluto: o Zodíaco, narrado por astrólogo, designer, pintor e artista em todos os aspectos Massimo Bomba, que de constelação em constelação delineou as características e oportunidades que cada signo do zodíaco encontrará em 2023. Com o apoio de Pumba, surge uma espécie de retrato “estético” da vida de cada uma das doze personalidades do zodíaco. A mina também obteve sucesso e admiração como pintor porque realizou uma exposição de suas pinturas.

Emilio Petrini Massi, Marquês de la Fontanazamembro do Ruta Roma Anniyan Club, deu pílulas de etiqueta para cada signo do zodíaco tiradas de seu último livro “Palco do Marquês – elegância, boas maneirasUm romance formativo que transmite, através de anedotas familiares, bons costumes em chave astronômica.

À noite, momentos de animação musical com a cantora Marcela Furanaa penhora de rosto Seu assunto era surpresa Marzia Micucci A todos os hóspedes, incluindo Metamédicos o Leão maria mons Com o marido, ambos são aquarianos, Nadia Bangla com Gêmeos Alexandre StocchiE Pippo FrancoVirgem com sua esposa Pira PacinoE Livio VallettaE Laura NochettilliE Alessandro D’OrazioE Salto Valentina O farol Rosanna Lanzon com Maurício MorettiE Emanuela SchiatellaE Roberta RossiE Paola PisaniE Ana Maria StefaniniE Sérgio TerlitiE Ricardo Tommasini BarbarossaE Francesco Caruso Litericocoronel Bartolomeo CasoE Patrícia VenturiAdvogado Elizabeth Macrinaa professora Biagio AndreoliE Sandra MineiroAdvogado Lino BongiornoE Massimo IaccariniCarlo Pignatelli Diretor Comercial. Rosa AltavelaE Silvia Campanelli, Francisco RossiE Marino Colaccianicom Paula. Os fundos foram arrecadados para o projeto “in Arte Precario” promovido por L’Alba del Terzo Millennio, Rota Club Roma Aniene e o 94º aniversário de Mama Tita, mãe da criança. Eleonora Altamonte, veja a criação delaGrande grupo do zodíaco‘, que foi apresentado no evento.

O cardápio com temática astrológica encantou o paladar dos convidados apresentados no estande, como é tradição do PazZodiaco, com sarampo Inspirado por seus signos do zodíaco. placa de carroZodíaco Louco 2023“, Eu fui para Estela Camelia Enescu, que retratou Touro em um estrito terno de seda verde como sua persona do signo do zodíaco.

Hedwig Kocaresey