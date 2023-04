“Em defesa do Serviço Nacional de Saúde”, manifestações em Milão e Bari. Garatini: “Intramoenia é uma pena para variar”

Em Defesa do Serviço Nacional de Saúde. Existem dois eventos – Milão E Barry- Sob o “peixe saudável?” Promovido pela Democratic Medicine, a Deco 32 Campaign, o Right to Health Forum e a European Network Against Health Commercialization. Segundo os organizadores, cerca de 3.000 pessoas chegaram à praça Duomo, na capital lombarda. O evento enquadra-se no Dia Europeu Contra o Marketing de Saúde, a 7 de abril. Na praça há bandeiras da esquerda italiana, uma grande bandeira do Partido Democrático de Milão, bandeiras do Partido Verde e do Movimento 5 Estrelas. Hoje, por um lado, nos dirigimos aos cidadãos para os quais pedimos mobilização O perigo é que o Serviço Nacional de Saúde desapareça para sempre – Explicação da Medicina Democrática de Vittorio Anoletto -. Recorremos às instituições regionais e nacionais que devem intervir de imediato para resolver o problema das listas de espera. Deve fornecer todas as instalações privadas aprovadas Consultas e exames com o mesmo tempo de espera de quem vem pelo SUS E para aqueles que oram especialmente. Mas não pode ser o bolso que decide se alguém pode ser curado ou não”. como conclui Agnoletto -. Até o momento, há um recorde em Milão de cinquenta meses de espera por uma prostatectomia“Estamos pedindo e trabalhando para uma revisão pública do NHS, voltando a focar no público para implementar totalmente a reforma de 1978, priorizando a prevenção e o reembolso adequado: a saúde pública é um investimento, não um custo! “Ele diz Marco CalderoliPresidente Nacional da Medicina Democrática

Discursos em palco proferidos por personalidades do mundo médico como Silvio Garatini, ou representantes de associações de saúde de outros países europeus associadas à França e à Bélgica. “O Serviço Nacional de Saúde é um grande bem que temos de preservar e melhorar não só para nós mas é muito importante que o façamos para os nossos filhos e netos – enfatizou o Presidente e Fundador do Instituto de Investigação Farmacêutica Mario Negri da estágio -. Temos que melhorar porque vimos durante a Covid que tem pontos fracos.” A primeira coisa a mudar, segundo Garattini, é o sistema de intramoenia, que permite que os médicos façam consultas até mesmo no sistema privado e não apenas com o SUS. “Se for ao hospital para marcar um exame ou uma visita, é-lhe pedido que venha dentro de três meses, quatro meses ou seis meses consoante o caso”, continuou. Mas pagando, com as mesmas pessoas e as mesmas facilidades, você pode ter tudo na próxima semana. Isso é intramoenia, a existência do privado no público, uma pena que devemos mudar porque não podemos manter esse estado de desigualdade. Espero – e concluo – que os médicos da medicina democrática e os que aderiram a esta mobilização façam greve até uma hora, porque esta situação não deveria existir.

Para prestar seu testemunho também Francesca Colciaghivice-presidente da Arsi Society of Health Research na Itália, que contou a difícil história Precarização do emprego para pesquisadores na Itália, que também ganham muito menos que seus colegas de outros países europeus. ator também Dinheiro Ovadia Junte-se à multidão. Ele comentou: “O processo que está ocorrendo é tornar nossos cuidados de saúde privados e tornar o público irrelevante, como nos Estados Unidos. Isso significa a privatização da saúde e, portanto, dos seres humanos”. No palco há uma grande faixa que diz: “A saúde não é uma mercadoria. A saúde não é um negócio”.

Mil pessoas na Piazza Bari, muitos médicos, das várias províncias da Apúlia, “mas também cidadãos e uma boa representação dos colaboradores do estudo”. “Houve muita participação no evento de hoje”, disse Silvestro Scotti a Adnkronos Salute, secretário nacional da Federação de Clínicos Gerais (FEMG), “mas além do significado regional, com a medicina de família não mais investindo, há também um claro interesse e preocupação que tem valor nacional.” Porque tudo isso está acontecendo em um distrito onde o governador também é o vice-presidente da conferência dos distritos.” Também por isso, “esperamos respostas mais abrangentes do evento de hoje: lAs regiões não podem continuar a queixar-se da falta de recursos, mas não se confrontarNão faltam exemplos de interesse limitado no Território de Scotty: “Estamos em março e, pela enésima vez, os distritos ainda não enviaram convites para médicos de família por três anos. Depois reclama da falta de profissionais? E ainda: “Embora tenha sido previsto por acordo nacional, nada de diagnóstico pode ser visto em nossos estudos: continuamos a vislumbrar um modelo relacionado ao Pnrr e nada está sendo feito para investir nele hoje. Em vez disso, estamos convencidos de que devemos começar a investir em recursos humanos.”

“Salvemos o SNS: este é o apelo – lançado em vídeo-mensagem às praças pelo Presidente da Federação Nacional das Ordens de Cirurgiões e Médicos Dentistas (Fnomceo), Philip Anéis Da nossa parte, existe total solidariedade e total apoio a todas as manifestações que apoiem um sistema que quer tratar todos da mesma forma através de um acesso justo e solidário ao sistema nacional de saúde. «Hoje o sistema está em grande dificuldade porque os profissionais estão sofrendo – acrescentou – por isso agradeço o empenho. em Milão e a todos os que assinaram a grande petição que alcançou mais de 120 mil assinaturas para apoiar o Serviço Nacional de Saúde.