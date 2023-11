O eterno conflito entre sogra e nora: a ciência tenta dar uma explicação para esta situação

Por que muitas vezes há rixa entre sogra e nora? Aqui a ciência pode fornecer uma resposta a esta pergunta

A vida de casal hoje em dia é certamente muito diferente do que era há anos. Muitas relações conjugais ou de coabitação são muitas vezes menos longas do que se poderia pensar. Os motivos mais comuns são definitivamente devidos à infidelidade.

Por outro lado, existem aqueles relacionamentos duradouros pelos quais também se pode colocar a mão no fogo. Esses casais se tornam um símbolo do que é a vida de casal e do que muitos muitas vezes desejam. Mas na maioria das vezes essas relações têm um ponto muito comum, que são as disputas entre a sogra e a nora. Porém, diante deste clássico estudo de caso, também parece haver uma explicação científica que daria a razão.

O conflito entre a sogra e a nora: um conflito desde os primórdios dos tempos

o A relação entre sogra e nora, no imaginário coletivo, nem sempre é o melhor. Na verdade, ouvimos frequentemente falar de relações difíceis entre estas duas componentes principais das unidades familiares, o que coloca no centro dos dois fogos o cônjuge/companheiro “pobre”, que muitas vezes é espectador destas constantes escavações das duas personalidades. .

Um relacionamento que geralmente é sentido Conflito, mas como em tudo há exceções, e não é difícil encontrar um bom relacionamento entre sogra e nora. No entanto, quando este último entre os dois é prejudicado, podem surgir verdadeiras faíscas, sem fim à vista. Mas por que esse relacionamento é tão frequentemente conflitante? Bem, foram feitos estudos que deram resultados surpreendentes.

O que a ciência diz?

Professor Faculdade Newnham, CambridgePsicólogo Terry Apter, realizou um estudo realizando alguns testes sobre a relação entre sogras e noras. A razão deste grande conflito está em primeiro lugar crianças. E tem muito a ver com isso Educaçãopois as sogras acreditam que as noras são Eles não serão capazes de educar bem os seus filhos e que os seus métodos serão sempre os mais adequados.

E também a forma como a nora trata o companheiro. O relacionamento com a sogra não será benéfico. Geralmente é o cônjuge/parceiro Assunto da disputaQue testemunha com espanto os conflitos entre as duas mulheres. A competição feminina é incrivelmente difundida, Até ultrapassar 60% Das pessoas analisadas. Resumindo, tome sua sogra como amiga se quiser viver um casamento tranquilo.