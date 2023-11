Os casos estão aumentando, mas quando será o pico da gripe na Itália? As datas foram reveladas

A temporada de gripe apenas começou, os casos estão aumentando e o apelo das autoridades de saúde é para nos prepararmos para o verdadeiro pico.

Especialistas apontam que neste momento a gripe está um pouco mais atrasada do que o normal, porque foi um outubro muito quente e o verdadeiro resfriado só chegou agora. As campanhas de vacinação contra influenza, Covid e VSR já acontecem há algum tempo, mas não têm havido muita participação.

Por esta razão, é necessário combater a hesitação vacinal, pois o pico da gripe chegará em breve. Aliás, os números revelados começam a dar uma ideia do que nos espera até ao Natal.

Pico da gripe, quando chegará? Aqui estão as previsões dos especialistas e como proteger sua saúde

O apelo foi lançado por vários especialistas, como Francesco Fireo, chefe do Serviço Regional de Epidemiologia, Vigilância e Controle de Doenças Infecciosas do Instituto Lazzaro Spallanzani de Roma, além de Fabrizio Brigliasco, virologista da Universidade de Milão e médico . Diretor do Instituto Galeazzi de Hospitalização e Cuidados Científicos (IRCCS) em Milão.

O primeiro afirma que Em comparação com o ano passado, a gripe está um pouco atrasada, mas espera-se que se intensifique em breve. O segundo explica isso O número máximo de casos de gripe provavelmente será atingido pouco antes das férias de Natal.

Brigliasco sempre lembra disso Neste momento temos cerca de 200.000 casos de gripe, ou pelo menos problemas de saúde causados ​​por rinovírus e enterovírus. A propagação destes vírus resulta de mudanças de temperatura e, entre outras coisas, os sintomas das doenças parainfluenza duram mais do que a gripe tradicional. No entanto, a Covid também parece estar um pouco atrasada, assim como a gripe sazonal.

No entanto, não há necessidade de manter a calma ou baixar a guarda, como nos lembram os especialistas, porque todas as doenças respiratórias acima mencionadas podem causar sintomas mais graves em pessoas vulneráveis. O apelo aqui, entre outras coisas, é fazer um swab de Covid, para entender se os sintomas são causados ​​por esse vírus ou por muitos outros vírus circulando naquele período.

Por fim, as recomendações continuam para ir e se vacinar; A oferta de vacinas contra coronavírus, vírus sincicial respiratório e influenza é extensa e há tratamentos para crianças, adultos, gestantes e idososAs pessoas interessadas podem contactar o seu médico de família, farmácia ou autoridade de saúde local. Para “salvar o Natal”, o melhor é agir antes que chegue o verdadeiro pico da gripe.