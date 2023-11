“Um mundo com mais ciência não teria guerra.”

Foi o mais esperado, foi o mais aclamado, a alma e o principal motor do Centro Ettore Majorana: o professor Antonio Zecchi, 94 anos, fundador do Centro Ettore Majorana, participou esta manhã das comemorações do seu aniversário. Sessenta anos desde o nascimento da fundação.

À tarde, no Instituto Majorana, descubra a escultura em bronze “Madonna della Pace” de Umberto Mastroianni. O cientista, acompanhado de seus dois filhos Fabrizio e Lorenzo, disse: “Meu sonho é o mesmo de sempre, que é difundir a cultura científica. Um mundo com mais ciência será um mundo sem guerras. Nós sempre nos esforçamos para difundir a paz.“.

Antonio Zuccoli, chefe do Instituto Nacional de Física Nuclear e codiretor da Escola de Física Subnuclear do Centro Majorana, leu pela manhã o “suplemento” à declaração assinada há 40 anos por cerca de 100 cientistas a favor da paz e declarado: “A ciência tem um papel na sociedade e, há 40 anos, Zischi, juntamente com os seus colegas científicos, emitiram esta declaração porque perceberam que a ciência poderia ter um papel político. Agora estamos relançando esta declaração, depois de a pandemia ter destacado o papel central da ciência. Ciência, depois das emergências planetárias e agora da guerra actual, é hora de os cientistas darem a sua opinião e ajudarem no processo de paz para garantir que o futuro do nosso planeta e da nossa sociedade seja cor-de-rosa.“.