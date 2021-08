Encontrou uma maneira de reverter o envelhecimento do cérebro a partir do intestino

Os cientistas parecem ter identificado a mudança na microbiota intestinal após alguns experimentos com ratos.

interessante Publicidades No campo da pesquisa científica, o que certamente fará as delícias de muitos de nós. Algum pesquisadores Parece que encontraram uma maneira de desacelerarenvelhecimento Do cérebro, começando com alguns experimentos em ratos. Antes de encontrar estudos Solicitar No reino dos humanos, no entanto, muito tempo ainda vai passar e, em qualquer caso, podemos esperar que uma chave Desde o momento em que foi localizado dentro do intestino.

Não é a primeira vez Sujeito Alças: Já no final do século XIX Biólogo Imunologia russa Eli Mechnikov, que na época tinha mais ou menos cinquenta anos, levou em consideração o mecanismo fagocitose Bacteriana, uma tese que teria lhe rendido um prêmio alguns anos depois, em 1908 Nobel Na medicina, no mesmo nível do colega alemão Paul EhrlichEle também é imunologista e pioneiro na área de quimioterapia.

O visor agora foi direcionado microbiota Intestinal, pois nesta parte do órgão Digestivo As bactérias parecem desempenhar um papel crítico no bem-estar geral deOrganismo Humano. Mechenkov foi inflexível ao afirmar que os europeus orientais tinham uma vida útil muito mais longa graças a uma dieta que incluía uma grande quantidade de Alimentos fermentados, que entre seus “ingredientes” está uma alta porcentagem de bactérias lácticas. Ainda hoje nas mesas dos russos, por exemplo, encontramos kefir Uma bebida muito popular nas regiões do Cáucaso e em geral na ex-União Soviética, mas basta ir à Bulgária para ver como entre os alimentos Detalhado é muito apreciado Iogurte, Nada mais é do que uma projeção “futura” desses estudos sobre a interação bacteriana.

Qual o papel das bactérias intestinais na saúde e nas doenças do organismo? Respostas de um estudo com ratos

de Anúncios apêndice Entre suas primeiras obras está o Prêmio Nobel Eli Mechnikov Ele começou a se preocupar constantemente com a velhice, então fique longe delaImunologia No geriatria, movendo um arquivo concentração Quem procurou em microbiota entérico. Hoje, é claro, suas suposições foram enriquecidas por mais de um século progresso sobre isso, e achei diferente doenças NS doenças A corrente é causada por uma grande variedade de trilhão de bactérias.

Vice-presidente de Pesquisa e InovaçãoFaculdade universitária Em Cork, Irlanda, John Cryan disse à revista Conversação Dos estudos realizados, parece que com a idade também a formação de microbiota Análise de grandes mudanças Operação paralela Envelhecimento do cérebro. Sabemos tão pouco sobre o envelhecimento do cérebro, podemos ver como preocupar O declínio cognitivo está intimamente relacionado a problemas intestinais, uma vez resolvidos, que podem desaparecer completamente.