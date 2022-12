Ciência. As bactérias que pegam sol foram descobertas pelas duas “armadilhas”.

Foto ilustrativa / banco de fotos. Pilar

Uma bactéria capaz de captar energia luminosa através de uma “armadilha”, ou seja, através de dois mecanismos distintos, foi descoberta em lagos alpinos, não só através da fotossíntese comum, mas também utilizando uma bomba de prótons especial.

Eles foram identificados por um grupo de pesquisadores da Academia de Ciências da República Tcheca no lago Gossenköllesee, na Áustria, e os resultados foram publicados no Journal of the Academy of Sciences dos Estados Unidos (Pnas).

Ao contrário dos animais, as bactérias podem produzir matéria orgânica e gerar energia para o seu funcionamento simplesmente a partir da luz solar. O método mais comum usado por bactérias e plantas é através da fotossíntese, ou seja, uma série complexa de reações químicas que podem converter dióxido de carbono e água em açúcares, mas alguns organismos também desenvolveram outros métodos mais ou menos complexos.

Existem duas maneiras distintas de gerar energia a partir do sol

Em geral, os microorganismos usam apenas um dos vários métodos, mas analisando amostras retiradas do lago alpino Gosenkolesi, na Áustria, pesquisadores tchecos descobriram que algumas bactérias, Sphingomonas glacialisEm vez disso, eles são capazes de obter energia do sol explorando dois métodos diferentes que são usados ​​de acordo com as condições ambientais.

Quando os níveis de luz e temperatura são baixos i Sphingomonas glacialis Eles usam a fotossíntese, mas quando as temperaturas sobem e a luz aumenta, eles exploram principalmente moléculas chamadas fotossíntese rodopsina. É um tipo de partícula que, ao ser atingida pela luz, muda expelindo um próton para fora.

Isso cria um tipo de desequilíbrio que é explorado para afinar ATPuma das moléculas mais utilizadas na natureza para transportar energia dentro das células.

A presença de dois mecanismos diferentes de produção de energia no mesmo organismo é realmente rara e, de acordo com os pesquisadores, essa estratégia dupla de produção de energia pode ser resultado da adaptação evolutiva a condições ambientais específicas encontradas em lagos alpinos.

Extensão SDA