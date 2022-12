“Um desenvolvimento inesperado, o país está se preparando” – Corriere.it

para Valentina Santarbia

Documento elaborado com apoio da Estação Espacial Internacional: “Provável Sobrepressão em Laboratórios”. O isolamento de casos continua sendo uma das principais medidas. Sobre Vacinas: Continuar a proteger os idosos e vulneráveis ​​como prioridade

A evolução da epidemia não pode ser previstaAo fortalecer os sistemas de vigilância e aumentar o sequenciamento do genoma, o país se prepara para descobrir novas variantes do SarsCoV2. A nova circular do Ministério da Saúde hoje recomenda, Além disso, à luz do aumento de casos provenientes da China: Elaborado com o apoio do Instituto Superior de Saúde, após consulta às regiões através da Coordenação de Prevenção Inter-regional (CIP), contém Intervenções de gestão circulatória para COVID na temporada de inverno 2022/2023.

Máscaras e trabalho inteligente Se a situação piorar, as máscaras voltarão para dentro, e hoje são obrigatórias apenas no ambiente de saúde: são um dos indicadores operacionais fornecidos pelo Ministério, lembrando que “O uso de máscaras é eficaz na redução da transmissão de vírus respiratórios Caso seja documentada uma clara deterioração epidemiológica com graves repercussões clínicas e/ou no desempenho dos serviços de assistência social, pode ser indicada a sua utilização em espaços fechados, com o objetivo de proteger as pessoas em risco de doença grave.” Assegurar a ventilação em ambientes fechados permanece sempre uma recomendação válida, enquanto a implementação do trabalho inteligente e a limitação de aglomerações são medidas que podem ser levadas em consideração “em casos de deterioração significativa do quadro epidemiológico”.

coeficiente Compreender os vírus circulantes é outro aspecto importante. Será essencial assegurar um volume de sequências suficiente para monitorizar os vírus circulantes, a emergência de novas variantes e a adequada capacidade de diagnóstico laboratorial. Assim, é altamente recomendável, pelo menos nos hospitais e serviços de urgência, a recolha de amostras para testes moleculares, de forma a garantir o número mínimo de amostras a caracterizar em cada área”, lê-se no documento. A propagação da gripe sazonal complica a situação. Na temporada de inverno 2022-2023, o Ministério da Saúde confirma que a pressão sobre os laboratórios para diagnóstico deve aumentar e também, de maneira mais geral, sobre as redes de monitoramento viral. Devido ao aumento da circulação sazonal de vírus respiratórios, É preciso conceituar os mecanismos de fortalecimento dos regimes existentes. READ Caribe, a universidade aposta na ciência para suprir a carência

Automonitoramento e isolamento A publicação refere-se ainda a intervenções não farmacológicas, que “se têm revelado essenciais para limitar a propagação do vírus”. A esse respeito, enfatizou-se queO rastreamento de contatos e o automonitoramento devem ser conduzidos e aplicados principalmente a indivíduos com alto risco de doença grave, situações de alto risco e em situações de maior preocupação (por exemplo, uma variante emergente). A este propósito, é preciso recordar que em vários países europeus – lê-se na circular – O isolamento de casos (recomendado mas não obrigatório, com ou sem testagem externa) continua a ser citado como possível medida de mitigação da pandemia ». O gerenciamento domiciliar de pacientes com infecção por SARS-CoV-2 também é recomendado, o que “atualmente permite o gerenciamento precoce da infecção, reduzindo a sobrecarga nas unidades de saúde”.

campanha de vacinação Ministério confirma como A vacina continua sendo um dos principais sistemas de controle: “O objetivo da campanha de vacinação é continuar a proteger prioritariamente os idosos e os vulneráveis, protegendo-os de doenças graves e de internamento”, refere o comunicado, sendo a prioridade “continuar a campanha de vacinação em curso, colmatar lacunas cobertura vacinal para o esquema inicial recomendado e reforços, e manter a capacidade vacinal adequada.” O Ministério lembra “a possibilidade de combinar campanhas de vacinação contra a doença Covid-19 e gripe” e “o desenvolvimento de programas de vacinação com vacinas adequadas, Identifique as populações prioritárias e garanta que as doses adequadas estejam disponíveis. É ainda importante “implementar estratégias de comunicação eficazes para promover a administração de doses de reforço, completar a série primária e fazer campanha por vacinas e vacinas proteicas novas e adaptadas”. Ao mesmo tempo, as campanhas de informação também devem ter como objetivo “incentivar o uso de vacinas contra influenza para pessoas em risco”. READ Quase ninguém sabe, mas se você está nessa idade não aguenta

Riscos de afetar o sistema hospitalar Mas não está excluído que a epidemia possa explodir novamente: “Embora a evolução da epidemia seja atualmente imprevisível, nosso país deve se preparar para enfrentar um inverno em que podemos observar Um impacto crescente nos cuidados de saúde é atribuído a várias doenças respiratórias agudasem primeiro lugar a gripe, e a possível circulação de novas variantes do SARS-CoV-2, que também é determinada pelo comportamento individual e pelo estado imunológico da população. Últimos relatórios do Gimbe Já atestando essa tendência: apesar da queda na curva de contágio da Covid, a situação nos hospitais está piorando. E esta é a razão para isso.”É imperativo que os serviços regionais de saúde verifiquem e, se necessário, reforcem o estado de preparação Para lidar com o potencial aumento da demanda por ajuda nos casos de SarsCoV2.” Isso significa não apenas ser pego despreparado para leitos, protocolos hospitalares, fornecimento de insumos, ferramentas, dispositivos, diagnósticos, medicamentos e vacinas, mas também a disponibilidade de equipe de saúde treinada e atualizada continuamente.