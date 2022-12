Lucio Tirone contribui para o Observatório Ska na Austrália e África do Sul

lá Construção vai durar 8 anos Com dois mil milhões de euros para investimentoExistem 131.000 antenas a serem instaladas na Austrália”, disse LaPress Lúcio TyroneOriginalmente um engenheiro eletromagnético Sulmona (L’Aquila), que contribui para Criação do radiotelescópio mais poderoso do mundo (Observatório SCA). Tyron confirmou que o observatório em construção inclui dois telescópios: Baixo e Ska, uma das quais será instalada no novo continente e outra na África do Sul. O observatório radioastronômico será fundamental para a compreensão do “amanhecer cósmico” e dos “mundos infinitos dos quais o homem é uma parte infinitesimal”. Engenheiro homenageado hoje em Sulmona (L’Aquila)’O Ovídio de Prata’ do Lions Clube. O projeto científico é de grande interesse, é apoiado por 16 países, incluindo a Itália, tendo como protagonista o engenheiro de Sulmona. “Vamos começar em 2024 com 6 estações até 2028 com 512 estações – explicou Tyrone – Cada estação é conectada a uma fibra ótica e os dados transmitidos nas estações do deserto serão convertidos para digital Ele percorrerá milhares de quilômetros para ser processado no centro de supercomputadores de Perth (Austrália Ocidental) “Os habitantes locais estão envolvidos no projeto há anos” e nos permitem usar suas terras. Não há ninguém que tenha atingido um nível tão alto para construir este observatório”, concluiu Terone, referindo-se ao Instituto Nacional de Astrofísica de Bolonha.

