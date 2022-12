tratamento da doença de Alzheimer | Um avanço científico emocionante

aA doença de Alzheimer é uma forma de demência progressiva que afeta o cérebro e pode causar uma diminuição significativa nas habilidades cognitivas, como memória, pensamento e raciocínio. A princípio, os sintomas podem ser leves e podem incluir dificuldade em lembrar conversas ou compromissos recentes ou em fazer operações aritméticas simples.

À medida que a doença progride, os sintomas podem se tornar mais graves e podem incluir perda de memória de longo prazo, dificuldade para falar ou andar e mudanças na personalidade e compreensão.

A doença de Alzheimer pode ser um problema não só para o paciente, mas também para os familiares e amigos que cuidam dele. Você pode precisar de cuidados de longo prazo e cuidados contínuos, e isso é possível Requer esforço, tanto físico quanto emocional. Além disso, os membros da família podem se sentir sobrecarregados com responsabilidades e incertos sobre o futuro, e podem ter dificuldade em lidar com sentimentos negativos associados à doença de um ente querido.

É importante lembrar que existem recursos disponíveis para ajudar os familiares a lidar com a doença de Alzheimer e atender às suas necessidades. Por exemplo, existem grupos de apoio à família, serviços de assistência domiciliar e creches que podem proporcionar uma pausa temporária para cuidadores com doença de Alzheimer. Também é importante conversar com seu médico e outros profissionais de saúde para entender as opções disponíveis e a melhor maneira de controlar sua condição.

Doença de Alzheimer?

Atualmente, não há tratamento definitivo para a doença de Alzheimer. No entanto, existem tratamentos disponíveis que podem retardar os sintomas da doença e melhorar a qualidade de vida do paciente.

Um dos tratamentos mais comuns para a doença de Alzheimer é a terapia medicamentosa, que envolve medicamentos que agem sobre os sintomas da doença e podem ajudar. Retarda o declínio cognitivo. Por exemplo, alguns medicamentos funcionam aumentando os níveis de certas substâncias químicas no cérebro que estão envolvidas na transmissão de informações. Outros medicamentos podem ajudar a reduzir a inflamação no cérebro e Proteger as células nervosas de danos.

Além da terapia medicamentosa, existem outras terapias que podem ser benéficas para pacientes com Alzheimer. Por exemplo, arquivo Praticar terapia A reabilitação cognitiva pode ajudar a manter as habilidades cognitivas e gerenciar as atividades diárias. Fisioterapia e reabilitação podem ajudar a manter o movimento e prevenir lesões. Além disso, a psicoterapia pode ajudar a controlar as emoções e melhorar a qualidade de vida.

É importante observar que cada paciente com doença de Alzheimer é único e o tratamento mais eficaz dependerá das necessidades individuais do paciente. É importante conversar com seu médico para entender as opções disponíveis e a melhor forma de controlar a doença.

Algo está se movendo para tratar a doença de Alzheimer

Cientistas desenvolveram um exame de sangue para diagnosticar a doença de Alzheimer sem a necessidade de caros exames cerebrais ou uma dolorosa punção lombar, na qual uma amostra de líquido cefalorraquidiano (LCR) é retirada da região lombar. Se validado, o teste pode permitir um diagnóstico mais rápido da doença, o que significa que o tratamento pode começar mais cedo.

A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência, mas o diagnóstico permanece difícil, especialmente nos estágios iniciais da doença. o professor. Thomas Karikari Da Universidade de Pittsburgh, Pensilvânia (EUA), que participou do estudo, disse:

Muitos pacientes, mesmo nos Estados Unidos, não têm acesso a máquinas de ressonância magnética e PET. Acessibilidade é uma questão importante.

Desenvolver um exame de sangue confiável seria um grande passo à frente.

O exame de sangue é mais barato, seguro e fácil de administrar, e pode melhorar a eficiência clínica no diagnóstico da doença de Alzheimer e na seleção de participantes para ensaios clínicos e monitoramento da doença.

Embora os exames de sangue atuais possam detectar com precisão anormalidades nas proteínas amilóide e tau, identificar marcadores de danos neuronais específicos do cérebro tem sido mais difícil. Karikari e colegas de todo o mundo se concentraram no desenvolvimento de um exame de sangue baseado em Anticorpos que podem detectar uma forma específica da proteína tauchamado tau derivado do cérebro, é específico para a doença de Alzheimer.

eles têm isso Testado em 600 pacientes Em diferentes estágios da doença de Alzheimer, eles descobriram que os níveis da proteína se correlacionavam bem com os níveis de tau e podiam distinguir a doença de Alzheimer de outras doenças neurodegenerativas.

O próximo passo será validar o teste em uma gama mais ampla de pacientes, incluindo aqueles de diferentes origens raciais e étnicas e aqueles com diferentes estágios de perda de memória ou outros possíveis sintomas de demência.

Karikari também espera que o monitoramento dos níveis de tau derivada do cérebro no sangue possa melhorar o desenho de ensaios clínicos para tratamentos de alzheimer.