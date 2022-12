A humanidade não é um projeto completo. Jamie Durham na mãe

está dentro a mãe Nápoles, que acolhe a primeira exposição retrospectiva italiana em Jimmy Durham, um artista versátil e irônico. Uma exposição de 150 obras em constante diálogo entre si, expostas ao longo do terceiro andar do museu. A imagem que emerge é a de um artista complexo que nos aparece à primeira vista de forma fragmentada e depois se recria na mente no final da exposição como uma grande tapeçaria.

As obras expostas contam todas as facetas do artista e os temas que ele trabalhou. Na verdade, é a ideia política e cultural de Durham ligada ao Ocidente e à Ásia que é central, que é habilmente contada através das suas obras, fazendo com que isso sirva de fio condutor. Observando as obras, parece claro o conceito de Eurásia sobre o qual Durham tanto trabalhou, contando a intervenção do Ocidente e a relação deste com o Oriente com esculturas, poemas, textos, desenhos e performances, o batismo da Europa e da Eurásia . O trabalho de Durham ao longo de sua vida concentrou-se em decifrar e desconstruir as imagens e símbolos que compõem a linguagem dos sistemas dominantes como fazem na obra geral. Museu Europeu da Vida Natural Projetado e criado graças à colaboração com o artista Maria Tereza Alves, composto por vídeos, fotografias, cartoons, mapas, jornais e textos académicos que mostram os processos de normalização de narrativas que giram em torno da identidade europeia em detrimento de outras. A isso, como se pode facilmente perceber, se soma uma profunda crítica social mas também um grande senso de humor que permeia a maior parte das obras da artista, principalmente aquelas pautadas na crítica às questões de gênero e à própria arte, como ocorre nas obras. Selfie com kwilt escocês tradicionalE a euromanE a No começo era a palavra E a Anti Brancusi em que ironicamente contesta patriotismo e masculinidade, religião e arte. Além disso, o artista também tem um profundo interesse pela ciência. Um exemplo típico é a frase apresentada e no fundo de trabalhos científicos: «O meu trabalho baseia-se na ideia da ciência como uma curiosidade, como uma nova forma de ver as coisas, e investigá-las sem preconceitos para alcançar a mudança e ‘inovação’. Isso é o que a ciência significa para mim: um conjunto de ideias predeterminadas, a aceitação da descoberta, uma visão inesperada da realidade. Essa percepção da pesquisa científica me interessa.

Jamie Durham: A humanidade não é um projeto acabado

Editado por Kathryn Ware

Até 10 de abril de 2023

Museu Madre – Via Luigi Settembrini, 79, Nápoles