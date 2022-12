Covid, o auge dos novos positivos na Lazio. D’Amato: “Preparar o plano”

O aumento dos casos de Covid-19 na China provavelmente se deve a uma combinação de medidas de flexibilização, eficácia reduzida de vacinas, incluindo Sinovac, administradas no país e a variante Omicron (incluindo Gryphon, classificada cientificamente como Xbb 1.5), também preocupando Roma e Lazio. A região também se colocou em alerta porque os números do cheque feito em Milão, no aeroporto de Malpensa, parecem preocupantes, com uma taxa positiva de dois entre os passageiros que chegaram da China no Boxing Day. As verificações dos passageiros começarão amanhã às 6h15 na chegada a Fiumicino para o voo de Chongqing e às 16h30 em Hangzhou.

A área de testes Covid do aeroporto (no Terminal 3), que deveria fechar no final do ano, permanecerá ativa. “Nossas equipes, coordenadas pelo Instituto Spallanzani, já estarão presentes no Aeroporto Internacional de Fiumicino ao amanhecer. Os casos positivos serão seriados e colocados em isolamento fiduciário – explica o conselheiro de saúde, Alessio D’Amato – Fiumicino foi o primeiro centro europeu a realizar swabs no aeroporto, e foi premiado como o aeroporto mais seguro do mundo. sublinha – vamos implementar todas as iniciativas previstas pela Unidade de Crise para o cenário de alto risco. Foi um erro subestimar as notícias que chegam da China há dias.”

Covid, adeus tampões gratuitos de médicos de família: no Lazio, a partir de 1º de janeiro, você paga

No caso de desenvolvimentos preocupantes na patologia devem ser observados, portanto, medidas podem ser seguidas no Lácio que o Ministério da Saúde acordará com as regiões. Enquanto isso, a detecção de casos de Covid registrados ontem no Lazio indicou que entre os 2.559 swabs moleculares e 15.768 swabs antigênicos (para um total de 18.327 swabs), houve 3.132 novos casos positivos de SARS-CoV-2, um aumento de 2.250 em relação ao dia anterior. . As vítimas fatais estão estáveis: ontem foram cinco. Enquanto as internações (ainda que pequenas, apenas 12) diminuem (são 665). 25 pessoas foram internadas em unidades de terapia intensiva e 2.237 se recuperaram.A relação entre positivos e swabs é de 17%. O número de casos em Roma chegou a 1.648. Ao pormenor, Asl Roma regista 1 485 novos casos e 2 óbitos nas últimas 24 horas; Em Asl Roma 2 há 727 novos casos e uma morte; Há 436 novos casos de infeção na origem de Roma 3, e não há mortes; Em Roma Origem 4 são 88 novos casos e nenhuma morte; Em Origin Rome 5 há 240 novos casos e uma morte; Em Roma 6, há 268 novos casos e nenhuma morte. Nas províncias há 888 novos casos: no ASL de Frosinone 240 novos casos e uma morte; Na origem latina, há 458 novos casos e nenhuma morte; Em Assel Rieti há 72 novos casos e zero mortes e em Assel Viterbo há 118 novos casos e nenhuma morte.

O vírus SARS-Cov-2, que os cientistas tanto enfatizaram nesses anos de epidemia, “anda nas pernas dos homens”. Muito provavelmente, as férias de Natal, entre a procura de presentes e os banquetes familiares, podem ter aumentado a infecção.