Covid, dúvidas sobre a nova variante XBB na China

As suspeitas concentram-se na variante XBB.1.5 do vírus SarsCoV2, também conhecida como Gryphon: este último membro da família Omicron pode estar entre as razões para o aumento da propagação da epidemia de Covid-19 na China, juntamente com o lançamento de medidas restritivas . Por enquanto, esta é apenas uma hipótese, mas há muitas coincidências, disse à ANSA o virologista Francesco Barcolo, da Universidade de Salento. A mesma variante, uma das mais recentes adições à agora vasta família de variantes Omicron, parece estar de fato relacionada ao recente aumento de internações por Covid-19 nos EUA e em particular em Nova York, onde o XBB. taxa para Covid, é maior do que a onda Covid no verão de 2021, devido à variável delta.

“É verdade que na China passamos em pouco tempo de uma política de restrição severa para uma abertura repentina, mas também é verdade que a população recebeu uma vacina, a Sinovac, com administração equivalente a 241 doses por 100 habitantes. , igual ao do Reino Unido.” A vacina foi 66% eficaz na proteção contra infecção, 88% contra hospitalização, 90% contra formas graves da doença e 86% contra morte, segundo dados publicados recentemente no New England Journal of Medicine. Se a situação vacinal não é suficiente para explicar o aumento da epidemia na China, nem mesmo o fim das restrições é suficiente: “Algo muito importante está acontecendo, o número de mortes por Covid é incontrolável e até agora – observa Broccolo – é apenas insinuou a possibilidade de circulação de uma ou mais novas variantes”.

Candidatos não faltam, mas no momento as atenções estão voltadas para o XBB.1.5, que circula na China desde outubro e que foi causado pela recombinação de duas outras subvariantes Omicron: BJ.1 (BA.2.10. 1.1) e BA 2.75 (BA.2.75.3.1.1.1). “Está circulando um verdadeiro enxame de variantes, algumas das quais representam evolução convergente, em primeiro lugar o XBB que está rapidamente substituindo subvariantes populares, como BQ.1 e BQ.1.1. Para fazê-lo avançar rapidamente – observa o especialista – será uma mutação, chamada F486P, que a partir dela permitiria escapar dos anticorpos gerados pela infecção pelo Omicron 5 e pelas vacinas, inclusive a vacina bivalente de mRNA e também fortaleceria a ligação ao receptor ACE2, ou seja, a porta de entrada do vírus que é encontrado principalmente nas células epiteliais do trato respiratório.