Como está o Papa Benedict Ratzinger: condições de saúde

Como está o Papa Ratzinger: o estado de saúde de Bento XVI e de que padecimento ele sofria

Enquanto o mundo religioso vive preocupado Saúde do Papa Francisco, que sofre de fortes dores no joelho e disse ter preparado uma carta de renúncia caso não pudesse continuar seu pontificado devido a um agravamento da doença, o pensamento vai também para outro papa, que já apresentou sua renúncia: estamos obviamente falando sobre o Papa Ratzinger, anteriormente conhecido como Bento VI dez. A ideia da saúde do Papa Emérito vem de Bergoglio, que divulgou a notícia sobre seu estado de saúde. O Papa Francisco revelou na conclusão da audiência geral no Vaticano que Ratzinger está gravemente doente e pediu aos fiéis que rezem por ele. Bento 16, que depois de sua renúncia se tornou Papa Emérito, tem 95 anos e, segundo as palavras do Santo Padre, sofre de seu estado de saúde, que se agravou muito nos últimos tempos. Ao final da audiência pública, o próprio Papa Francisco foi ver seu predecessor para confortá-lo neste momento difícil.

Questionado sobre a atuação do Papa Ratzinger, Matteo Bruni, diretor Sala de Imprensa do Vaticano, que disse aos repórteres presentes para uma audiência no Vaticano que o estado de saúde do papa havia piorado devido ao avanço da idade, mas que ele ainda estava sob observação médica constante e seu estado, pelo menos por enquanto, permanecia sob controle. Estas, portanto, são as condições de saúde do Papa Bento XVI, que nos últimos dias luta contra a doença de forma mais feroz e para quem o Papa Francisco pediu o apoio de todos os seus seguidores.

Papa Ratzinger: a doença de Bento XVI

Mas contra que doença luta o Papa Ratzinger? Na verdade, seu quadro clínico é envolto em mistério. As difíceis condições de saúde do papa emérito Bento XVI foram relatadas há algum tempo por seu biógrafo oficial, Peter Seewald, que contou como o papa anterior sofria de uma grave infecção facial que também lhe causava dificuldades de comunicação. A história desta doença remonta a 2020, mas não está claro se o mal que se abate sobre o Papa Bento 16 nos dias de hoje ainda é assim. Na época, o alemão parecia visivelmente exausto, com o rosto inchado e dolorido, mas agora o ex-papa não era visto em público há algum tempo. Hoje, o Papa Ratzinger Benedict tem 95 anos e, muito provavelmente, carrega o peso do tempo e da idade. Tanto o Papa Francisco quanto a assessoria de imprensa do Vaticano falaram apenas em termos gerais sobre a deterioração das condições de saúde, sem entrar em detalhes sobre a doença que afligia o papa emérito. Portanto, não se sabe exatamente de que doença padece o Papa Ratzinger, talvez tenha a ver com uma série de males ligados à sua idade muito avançada: é certo que atualmente sua saúde causa muitas preocupações no mundo religioso e fora dele. .