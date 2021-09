Ciência, bem-estar e desenvolvimento sustentável. O futuro é organizado em “Trieste Next”

Trieste. O escritor marroquino Tahar Benjelloun abre o 10º Trieste Next Festival of Scientific Research dedicado este ano ao tema “Cuide de si mesmo. Ciência para o bem-estar sustentável. ”Trezentos palestrantes farão palestras durante esta década do evento, que por meio de quase oitenta reuniões, atividades e exposições refletirão sobre as ferramentas que a ciência oferece para cuidar de nós mesmos, da comunidade e do planeta em que vivemos no.

Trieste Next / 10 Festival Show

Durante um fim-de-semana inteiro, de sexta-feira, 24 a domingo, 26 de setembro, a cidade estará repleta de iniciativas, organizadas não só na Praça Unita, que acolherá a Vila do Conhecimento com 50 espaços expositivos, mas também num espaço de debate que decorrerá na Praça Verde, em alguns espaços do Molo Quarta, no Museu Rivoltella e no salão representativo do distrito. Além do Ben Jelloun, o jardim de infância é destinado aos convidados que podem ser ouvidos nos vários dias do festival, e varia em todas as disciplinas. Estará presente o astronauta Luca Parmitano e o físico experimental, ex-chefe da Agência Espacial Italiana, Roberto Battiston, que falará sobre a “Nova Corrida Espacial” (sábado, 25, às 16h30, no Ágora Hall de Molo IV). O filósofo Massimo Cacciari falará sábado, dia 25, às 21h, no espaço de palestras da Praça Verdi, sobre o tema “Qualidade de Vida entre Ciência e Humanidade”. A escritora Michela Murgia estará entre as protagonistas do encontro “Cuidado, Beleza e Palavras: Como a Vida está Mudando no Hospital” (sexta-feira 24h21 no Molo Hall 4). Elena Cattaneo, senadora pela Vida e Farmacologia, falará sobre seu último livro, Armed with Science, em uma reunião na sexta-feira, 24 às 21, na Sala Agora em Molo IV.

E novamente no domingo 26 às 15h na Sala Agorà Alberto Mantovani, Diretor Científico da Humanitas, avaliará os primeiros dez anos da imunoterapia, uma tecnologia que revolucionou o tratamento do câncer, enquanto na Talk Area Barbara Mazzolai, Diretora Associada da Itália O Institute of Technology falará sobre seu último artigo “Wonderful Nature”. Mas também estarão o jornalista Paolo Meli, o físico e empresário Federico Fagen, o filósofo Maurizio Ferraris e o presidente da illycaffè Andrea Illy, o CEO da Eurotech Paul Chawla.

“Esperamos que esta décima edição, na qual a Universidade de Trieste participará em todos os seus departamentos, comemore o reinício, que só pode ser alcançado com a criação de um sistema”, frisou o reitor da Universidade Roberto de Linarda durante o conferência de imprensa de apresentação do festival, que contou com a presença de autoridades municipais e regionais e parceiros Os principais cientistas do evento. Para Antonio Maconi, Diretor da Trieste Next, “A ciência existirá em todas as suas formas: naturalmente falaremos sobre saúde e medicina, mas também sobre sustentabilidade ambiental, economia regenerativa, ciências e humanidades, publicação científica e espaço”. Serena Mizan, chefe de ficção científica, tem Reafirmaram o objetivo comum de criar uma ligação entre a cidade e a bandeira e anunciaram também o início das obras de ampliação da sede do ISIL no Armazém 26, que também se expandirá para o segundo andar, numa área de mais 1.000 metros. Pratos.

O evento, organizado pelo Município de Trieste, Universidade Julian, ItalyPost, Immaginario Scientifico e Sissa, com a região como co-promotora e vários patrocinadores e parceiros, incluindo a Fundação Airc, irá propor todos os encontros também digitalmente no site especial (www .triestenext.it). Para ter acesso às salas, mas também ao fluxo dos eventos, é necessário fazer a reserva na portaria do festival.