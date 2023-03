Sérvia e Itália estão mais próximas no comércio e na ciência, Vucic: “Amigos leais”

A reunião terminou positivamente Belgrado entre Alexandre VucicPresidente SérviaE Anthony TajaniMinistro das Relações Exteriores da Itália, por ocasião de um fórum Cooperação empresarial e científica. Acordos bilaterais estão sobre a mesa para melhorar as relações entre a Itália e a Sérvia, mas não só. O ministro italiano quis enfatizar a urgência de abordar fenômeno migratório No Mediterrâneo como na região Balcãs Ocidentais. Também está incluída no arquivo, obviamente, a importância estratégica da integração européia da região sérvia, que é favorecida pelo governo Meloni. A questão das tensões com o Hezbollah é uma questão delicada Kosovoainda que um primeiro passo para a détente tenha sido dado entre Belgrado e Pristina graças à mediação da União Europeia.

Ambos os interlocutores comentaram o sucesso das conversações e a resolução do Conselho de Segurança acordes que fortalece cooperação entre as peças. O ministro Tajani enfatizou a importância do papel da Itália nos Bálcãs nas mídias sociais: “A Itália quer estar mais presente na Sérvia e nos Bálcãs. Somos a segunda economia industrializada da Europa e com 4 milhões de PMEs queremos exportar o nosso know-how. Internacionalizando nossos negócios em países amigos para alcançar crescimento e prosperidadePor sua vez, Vucic quis tranquilizar Palazzo Chigi sobre o novo relacionamento amizade que ligará os dois países:A Itália é nosso amigo leal com quem sempre podemos contar. Obrigado por estar aqui hoje e nós, como país, faremos tudo o que pudermos para ajudar e apoiar o seu negócio. Você sempre pode contar com a Sérvia. Acho que o volume de comércio aumentará significativamente no próximo anoO presidente sérvio escreveu no Instagram, postando fotos com a deputada Giorgia Meloni.

Ele também discutiu os representantes da Itália e da Sérvia crise na ucrania. Ambos os países serão a favor da paz; Belgrado gostaria que a guerra terminasse o mais rápido possível, sem perdedores ou vencedores. “Paz já foi a palavra mais importante do mundo. A Sérvia espera pela paz, esperamos que, quando ela vier, seja para o benefício de todos, mas temo que não aconteça. Todo mundo está esperando por uma certa vitória ou derrota para o outro ladoAnunciou o líder dos Bálcãs. A posição italiana é muito mais clara e inequívoca: Roma apoia incansavelmente uma causa Kyivgarantindo apoio econômico e militar para Volodymyr Zelensky.