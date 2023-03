Quanta água beber por dia? Geralmente menos de 8 xícaras recomendadas – Corriere.it

Fonte de vida e elemento essencial para o corpo e a saúde, a água também ajuda a prevenir distúrbios do trato urinário, problemas de pressão, retenção hídrica e constipação e combate o envelhecimento da pele, sem contar os efeitos no cérebro. Um trabalho de pesquisa recém-publicado na eBioMedicine conclui que os adultos que se mantêm bem hidratados parecem ser mais saudáveis, desenvolvem menos doenças crônicas como doenças cardíacas e pulmonares e vivem mais do que aqueles que não recebem líquidos suficientes. Mas quanta água é necessária?

Não há quantidade padrão

Recomendação para beber Oito xícaras por dia (ou dois litros) provavelmente é demais Para a maioria das pessoas, de acordo com pesquisa publicada na revista ciências Por Yosuke Yamada Team, Instituto Nacional de Inovação Biomédica, Saúde e Nutrição, Japão. O estudo descobriu que a escala varia significativamente com a idade, sexo, níveis de atividade e ambiente imediato (Veja o parágrafo no final, ed.). “Estima-se que eu Os parâmetros são muitos E as variáveis ​​são muito complexas Uma quantidade padrão não pode ser especificada Para todos – garante Elena Dogliotti, bióloga nutricional, supervisora ​​científica da Fundação Umberto Veronesi. Não apenas em um sentido geral, mas nem mesmo para a mesma pessoa o ano todo. As necessidades de água variam consoante o sexo, a idade, a massa física, os hábitos de vida (sedentário ou não), o clima e também o estado de espírito (o stress pode aumentar a produção de água) ».

De onde veio a recomendação das oito xícaras?

“As pessoas precisam de indicadores: dois litros em média para prevenir a desidratação Em todas as situações e tópicos. Aliás, beber muito álcool é uma daquelas dicas que não fazem mal nem para quem bebe 700ml de água por dia.”

O que um adulto com um trabalho sedentário deve fazer quando não está muito calor?

«Em geral, o conselho é: reidratar pela manhã escolhendo uma bebida como chá ou leite (entre 150 e 250 ml), e se houver apenas café, lembre-se de beber pelo menos um copo de água. Se você não sentir sede durante a manhã, também pode evitar beber, mas deve fazê-lo na hora do almoço. A clássica garrafa de pint (ou dois copos) é suficiente, para ser finalizada no escritório à tarde, se houver sobras. Mesma coisa à noite. Desta forma, chegamos a um litro e meio se considerarmos o componente alimentar.

Qual a importância do que comemos?

«Tem um grande efeito, é necessário: é melhor privilegiar as frutas e legumes e reduzir o sal (menos de seis gramas por dia)».

Existem sinais de desidratação a serem observados?

“Se a micção for regular, fique atento cor da urinaisso deve ficar claro. A sede já é um sinal de desidratação inicial, por isso cuidado com os idosos e crianças cujo alarme de sede diminui. Em qualquer caso, aumente a ingestão de água nos casos em que a estação do ano ou a atividade física o coloquem em maior risco.