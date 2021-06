watchOS 8 está chegando neste outono! Aqui está o que seria entre espirometria e fitness

Apple revelou ao mundo watchOS 8O futuro sistema operacional do Apple Watch. Quais mudanças no sistema operacional verão a luz, como sempre, no outono em todos os smartwatches da empresa? A nova atualização traz consigo uma série de notícias empolgantes dedicadas ao preparo físico e à comunicação.

watchOS 8: Chegada de uma espirometria personalizada

Primeiro, os detalhes são adicionados Medição respiratória Ao monitorar o sono para fornecer ao usuário mais detalhes sobre sua condição física. Mais oportunidades para desacelerar e aumentar a eficiência. E não só porque as sugestões também estão prontas para parar e pensar em algo relaxante.

Além deste gApple Watch com watchOS 8 será capaz de assistir a dois novos esportes como pilates e Tai chi. E não apenas porque os usuários agora poderão gerenciar facilmente os treinos usando filtros no aplicativo Fitness +, embora, infelizmente, isso ainda não esteja disponível na Itália. Haverá integração com listas de reprodução de “exercícios” da Apple Music de artistas populares.

Entre as inovações mais importantes, no entanto, não devemos esquecer de apoiar uma nova geração Photo Dial. O papel de parede do atual relógio dedicado a imagens foi ligeiramente atualizado e com o novo watchOS 8 agora será possível personalizar completamente os mostradores com imagens selecionadas pelo usuário, uma série de informações e níveis de data e hora.

Mais uma vez, vem a possibilidade de usar o Apple Watch para encontrar coisas, como já é feito no iPhone através do aplicativo Where is. O aplicativo já está disponível Contatos, mas também suporte permanente para vários aplicativos e funções convenientes rabisco Para modificar e corrigir o som enfadonho no smartwatch para responder às mensagens.