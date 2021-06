Friulian Transactiva busca vacina anti-Covid em plantas – Ciência e Tecnologias

A próxima vacina Covid-19 pode vir de plantas. A empresa de biotecnologia Transactiva do Friuli Innovation Science Park está desenvolvendo um protótipo, potencialmente ativo em todos os coronavírus, começando com a construção de uma “partícula semelhante a um vírus” contendo os esqueletos Covid-19. No momento – para informar uma nota – um experimento com modelo animal foi iniciado. A Transactiva é especializada no uso de plantas e tecidos vegetais como biorreatores para a produção de biofármacos para o tratamento de doenças raras, vacinas e anticorpos monoclonais.

Esta tecnologia permitiu o desenvolvimento de um anticorpo monoclonal humano (atualmente na fase 5 do TRL) para tratar doenças de pele raras e a doença de Crohn. A biotecnologia faz parte de uma rede de parceiros científicos e industriais como o Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Trieste, o Instituto San Gallicano de Pesquisa e Cuidado de Roma e o Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia no “Parque das Ciências da Região ”. Trieste, Departamento de Biomedicina e Prevenção, Universidade de Tor Vergata Roma; Também colabora com a holding industrial Biovalley Investments Partner. O capital levantado, com o objetivo de atingir uma primeira meta de € 400.000, será – conclui a nota – utilizado para o desenvolvimento pré-clínico do anticorpo monoclonal “Transactiva”, e em particular será direcionado para cobrir os custos de produção e manutenção dos principais banco de sementes, concluído o estudo Sobre o modelo animal, apoiando o processo regulatório, mantendo patentes e contratando novos funcionários.