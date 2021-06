Esta é a hora perfeita para fazer exercícios e reduzir os níveis de açúcar no sangue para diabéticos

O diabetes tipo 2 (T2D) é uma doença complexa que envolve vários órgãos. Quando a glicose no sangue aumenta, as células do pâncreas secretam insulina, o que reduz sua concentração. A deficiência ou alteração de insulina leva ao aumento do açúcar no sangue e diabetes. Um dos principais sinais no diagnóstico de diabetes é a presença de açúcar na urina (daí o termo diabetes mellitus). A combinação de diferentes tratamentos e mecanismos permite controlar o diabetes.

Dieta e terapia medicamentosa são dois métodos principais de tratamento. Por exemplo, vimos que Comer um prato de sardinhas duas vezes por semana previne o aparecimento de diabetes. A atividade física também ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue baixos e a controlar o diabetes. Esta é a hora perfeita para praticar exercícios e reduzir os níveis de açúcar no sangue dos diabéticos.

esporte

O exercício é parte integrante do tratamento da diabetes. Nem todos os tipos de exercício têm o mesmo efeito no metabolismo. O exercício aeróbico é um esforço prolongado que permite manter o ritmo cardíaco estável. Exemplos de exercícios aeróbicos incluem ciclismo, caminhada rápida ou corrida leve. Os médicos recomendam exercícios contínuos por 30 minutos, 3-5 vezes ao dia. Nesse caso, os músculos trabalham na presença de oxigênio (aeróbio) absorvendo glicose. Isso resulta em uma diminuição do açúcar no sangue, que é essencial para os diabéticos. Além disso, os esportes auxiliam no controle do peso corporal.

Um estudo foi publicado recentemente por pesquisadores da Australian Catholic University (Moholdt T et al. diabetes, 2021) Eles dividiram 24 homens com alto risco de desenvolver diabetes (obesos, com sobrepeso ou com risco de doença cardiovascular) em 3 grupos: Grupo 1 (o grupo de controle) não fez exercícios durante o estudo. O segundo grupo fez o exercício matinal. O terceiro grupo realizou a diluição noturna. O objetivo da pesquisa foi comparar os efeitos sobre o controle glicêmico de exercícios matinais e noturnos. Há melhorias no controle da glicose com exercícios matinais. No entanto, os maiores benefícios são obtidos principalmente com os exercícios noturnos. Há diminuição dos valores de glicose, insulina e colesterol ruim.

Portanto, o exercício é recomendado para diabéticos, especialmente se for realizado à noite.